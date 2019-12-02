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РИА Новости

Путин призвал наращивать потенциал флота

14:13 02.12.2019 (обновлено: 14:37 02.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин завил, что в ближайшее время необходимо наращивать потенциал флота, это зависит от поступления подводных лодок с гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
"В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса Николай Зубов на заводе Адмиралтейские верфи. 27 ноября 2019
27 ноября, 18:00
Путин назвал развитие ВМФ одним из основных приоритетов государства
По словам президента, это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности. "А также эсминцев и универсальных десантных кораблей", - заключил Путин, попросив доложить, как продвигается работа над кораблями новых проектов и вооружений.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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