Путин призвал наращивать потенциал флота

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин завил, что в ближайшее время необходимо наращивать потенциал флота, это зависит от поступления подводных лодок с гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
"В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.
По словам президента, это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности. "А также эсминцев и универсальных десантных кораблей", - заключил Путин, попросив доложить, как продвигается работа над кораблями новых проектов и вооружений.