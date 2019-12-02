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РИА Новости

СМИ: в Шотландии в желудке кашалота обнаружили сто килограммов мусора

14:12 02.12.2019
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© РИА Новости / Александр СмотровПобережье Атлантического океана
Побережье Атлантического океана
© РИА Новости / Александр Смотров
Побережье Атлантического океана. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Кашалота, в желудке которого было обнаружено более 100 килограмм мусора, вынесло на берег в Шотландии, сообщает газета Scottish Sun.
Молодой кит весом более 26 тонн, вероятно, умер от голода вскоре после того, как его вынесло на берег.
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Как сообщает газета, в желудке животного скопилось большое количество газа, образовывавшегося в результате гниения мусора. Его живот буквально "взорвался" во время проведения вскрытия. Внутри было обнаружено огромное количество мусора, в том числе пластиковые бутылки и стаканчики, рыболовецкие веревки и сети.
Команда Шотландской службы по морским животным, выброшенным на берег (SMASS), которая производила вскрытие и захоронение тела кита, призвала не выбрасывать мусор в океан. Пластик, обнаруженный в теле животного, мог быть проглочен им в любой точке Атлантического океана.
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