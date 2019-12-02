СМИ: в Шотландии в желудке кашалота обнаружили сто килограммов мусора

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Кашалота, в желудке которого было обнаружено более 100 килограмм мусора, вынесло на берег в Кашалота, в желудке которого было обнаружено более 100 килограмм мусора, вынесло на берег в Шотландии , сообщает газета Scottish Sun

Молодой кит весом более 26 тонн, вероятно, умер от голода вскоре после того, как его вынесло на берег.

Как сообщает газета, в желудке животного скопилось большое количество газа, образовывавшегося в результате гниения мусора. Его живот буквально "взорвался" во время проведения вскрытия. Внутри было обнаружено огромное количество мусора, в том числе пластиковые бутылки и стаканчики, рыболовецкие веревки и сети.