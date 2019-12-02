Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T14:39+0300
https://ria.ru/20191202/1561848990.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156185/18/1561851850_0:279:3094:2019_1036x0_80_0_0_668135697c31bff191b7c59f849ed4cd.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о результатах прошлых совещаний в Сочи

14:06 02.12.2019 (обновлено: 14:39 02.12.2019)
276
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам прошлых совещаний в Сочи были даны сотни поручений, 70% из них исполнено.
"По итогам предыдущих встреч в таком формате было дано несколько сотен поручений, но, что на мой взгляд важно, - не их количество, а важно то, как они исполняются. В целом, удовлетворительно. 70% исполнено, остальные все находятся в разных стадиях исполнения", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса Николай Зубов на заводе Адмиралтейские верфи. 27 ноября 2019
27 ноября, 18:00
Путин назвал развитие ВМФ одним из основных приоритетов государства
Президент отметил, что это означает, что совещания в Сочи востребованы и весьма эффективны.
920011
Обсудить 0
Владимир ПутинСочиПолитика
Рекомендуем
Работник Газпрома на газоизмерительной станции
Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом
Протесты в Гонконге
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из России
Инспектор ГИБДД
Еще пять человек погибли во втором ДТП на востоке Красноярского края
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения
Туристы на Красной площади в Москве
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Сотрудник ДПС
В Благовещенске иномарка врезалась в автобусную остановку
На месте ДТП в Уярском районе Красноярского края. 30 ноября 2019
Под Красноярском открыли участок трассы, где в ДТП погибли люди
Магазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Участники праздника открытия зимнего туристического сезона Алтайская зимовка
Праздник "Алтайская зимовка" открыл зимний туристический сезон в крае
Члены молодежной организации Молодая Гвардия Единой России
В Коми прошел экологический форум "Молодой Гвардии"
Работа пожарно - спасательного центра
В Хабаровском крае при пожаре погибла пенсионерка
Большегрузный транспорт на улицах Москвы
На юго-востоке Москвы ввели "грузовой каркас"
Празднование Нового года на Красной площади
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Автомобиль грузинской полиции
В МВД Грузии заявили о раскрытии убийства в Панкисском ущелье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:46В китайском Шэньяне загорелась жилая высотка
18:45В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
18:43Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины
18:41В Госдуму внесут проекты об обязательных требованиях и госконтроле
18:39Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката
18:35Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
18:34Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
18:34В Москве родились четверняшки
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке отечественного софта на гаджеты
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
Лента новостейМолния