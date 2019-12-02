Путин рассказал о результатах прошлых совещаний в Сочи

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам прошлых совещаний в Сочи были даны сотни поручений, 70% из них исполнено.
"По итогам предыдущих встреч в таком формате было дано несколько сотен поручений, но, что на мой взгляд важно, - не их количество, а важно то, как они исполняются. В целом, удовлетворительно. 70% исполнено, остальные все находятся в разных стадиях исполнения", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.
Президент отметил, что это означает, что совещания в Сочи востребованы и весьма эффективны.