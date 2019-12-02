Ярмольник получил гран-при фестиваля "Мужская роль" имени Мозжухина

Актер Леонид Ярмольник на съемках фильма Валерия Тодоровского "Одесса" на киностудии "Мосфильм"

© Фото : предоставлено пресс-службой фильма Актер Леонид Ярмольник на съемках фильма Валерия Тодоровского "Одесса" на киностудии "Мосфильм"

ПЕНЗА, 2 дек - РИА Новости. Актер Леонид Ярмольник получил главный приз двенадцатого открытого российского кинофестиваля "Мужская роль" имени актера Ивана Мозжухина, который завершился в Пензе, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

В этом году в рамках конкурса показаны фильмы "Однажды в Трубчевске" режиссера Ларисы Садиловой, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Танец с саблями" Юсупа Разыкова, "Бык" Бориса Акопова, "Француз" Андрея Смирнова, "Юморист" Михаила Идова и "Одесса" Валерия Тодоровского. Зрительское жюри оценивало картины, выбирая лучший фильм, лучшую работу молодого актера и лучшую мужскую роль. Профессиональное жюри возглавлял художник театра и кино Сергей Февралев.

© ШиМ-фильм, Арси фильм, 2019 Кадр из фильма "Однажды в Трубчевске" 1 из 6 Кадр из фильма "Однажды в Трубчевске" © ШиМ-фильм, Арси фильм, 2019 © ПРОвзгляд Кадр из фильма "Большая поэзия" 2 из 6 Кадр из фильма "Большая поэзия" © ПРОвзгляд © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Режиссер фильма "Мальчик русский" Александр Золотухин. 3 из 6 Режиссер фильма "Мальчик русский" Александр Золотухин. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк © Фото : пресс-служба WDSSPR Кадр из фильма "Бык". 4 из 6 Кадр из фильма "Бык". © Фото : пресс-служба WDSSPR © Метрафильмс (2018) Кадр из фильма "Юморист" 5 из 6 Кадр из фильма "Юморист" © Метрафильмс (2018) © фото предоставлено WDSSPR Леонид Ярмольник, Ирина Розанова и Евгения Брик, кадр из фильма "Одесса" (Валерий Тодоровский, 2019 год) 6 из 6 Леонид Ярмольник, Ирина Розанова и Евгения Брик, кадр из фильма "Одесса" (Валерий Тодоровский, 2019 год) © фото предоставлено WDSSPR 1 из 6 Кадр из фильма "Однажды в Трубчевске" © ШиМ-фильм, Арси фильм, 2019 2 из 6 Кадр из фильма "Большая поэзия" © ПРОвзгляд 3 из 6 Режиссер фильма "Мальчик русский" Александр Золотухин. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк 4 из 6 Кадр из фильма "Бык". © Фото : пресс-служба WDSSPR 5 из 6 Кадр из фильма "Юморист" © Метрафильмс (2018) 6 из 6 Леонид Ярмольник, Ирина Розанова и Евгения Брик, кадр из фильма "Одесса" (Валерий Тодоровский, 2019 год) © фото предоставлено WDSSPR

"Обладателем главного приза за лучшую мужскую роль стал Леонид Ярмольник (фильм "Одесса"), приз молодому актеру "Надежда" жюри присудило Юрию Борисову за роль в фильме "Бык". Представительницы зрительского - женского - жюри свое предпочтение отдали картине "Большая поэзия", - говорится в сообщении.

Кроме того, специальный приз кинофестиваля вручили Андрею Андрееву за роль в фильме "Солдатик" режиссера Виктории Фанасютиной, а почетную награду "Король экрана" вручили народному артисту России Льву Прыгунову, который прибыл в Пензу для участия в фестивале.

В день закрытия фестиваля в воскресенье прошла встреча с Прыгуновым, а также показ документального фильма французского режиссера Жерома Диаман-Берже "Альбатрос. Выстоять в бурю", который рассказывает о русской эмигрантской студии во Франции 1920-1930-х годов, где снимался Мозжухин. Эту картину пензенскому зрителю представили ее автор, режиссер и продюсер Диаман-Берже и французский журналист Патрик Каменка.

По словам министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой, число зрителей фестиваля ежегодно растет. "Полные залы, четыре площадки и свыше 5 тысяч зрителей… Мы видим, как с каждым годом популярность фестиваля растет. И замечательно, когда есть такая возможность - собрать столько зрителей и показать достойное российское кино", - цитирует Курдову пресс-служба.