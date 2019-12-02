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РИА Новости

Ярмольник получил гран-при фестиваля "Мужская роль" имени Мозжухина

14:43 02.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой фильмаАктер Леонид Ярмольник на съемках фильма Валерия Тодоровского "Одесса" на киностудии "Мосфильм"
Актер Леонид Ярмольник на съемках фильма Валерия Тодоровского Одесса на киностудии Мосфильм
© Фото : предоставлено пресс-службой фильма
ПЕНЗА, 2 дек - РИА Новости. Актер Леонид Ярмольник получил главный приз двенадцатого открытого российского кинофестиваля "Мужская роль" имени актера Ивана Мозжухина, который завершился в Пензе, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
В этом году в рамках конкурса показаны фильмы "Однажды в Трубчевске" режиссера Ларисы Садиловой, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Танец с саблями" Юсупа Разыкова, "Бык" Бориса Акопова, "Француз" Андрея Смирнова, "Юморист" Михаила Идова и "Одесса" Валерия Тодоровского. Зрительское жюри оценивало картины, выбирая лучший фильм, лучшую работу молодого актера и лучшую мужскую роль. Профессиональное жюри возглавлял художник театра и кино Сергей Февралев.
© ШиМ-фильм, Арси фильм, 2019Кадр из фильма "Однажды в Трубчевске"
Кадр из фильма Однажды в Трубчевске
1 из 6
Кадр из фильма "Однажды в Трубчевске"
© ШиМ-фильм, Арси фильм, 2019
© ПРОвзглядКадр из фильма "Большая поэзия"
Кадр из фильма Большая поэзия
2 из 6
Кадр из фильма "Большая поэзия"
© ПРОвзгляд
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер фильма "Мальчик русский" Александр Золотухин.

Кинорежиссер Александр Золотухин, выпускник мастерской Сокурова во время интервью, посвященного премьере фильма Мальчик русский в рамках 69-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2019. 12 февраля 2019
3 из 6

Режиссер фильма "Мальчик русский" Александр Золотухин.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Фото : пресс-служба WDSSPRКадр из фильма "Бык".
Кадр из фильма Бык
4 из 6
Кадр из фильма "Бык".
© Фото : пресс-служба WDSSPR
© Метрафильмс (2018)Кадр из фильма "Юморист"
Кадр из фильма Юморист
5 из 6
Кадр из фильма "Юморист"
© Метрафильмс (2018)
© фото предоставлено WDSSPRЛеонид Ярмольник, Ирина Розанова и Евгения Брик, кадр из фильма "Одесса" (Валерий Тодоровский, 2019 год)
Леонид Ярмольник, Ирина Розанова и Евгения Брик, кадр из фильма Одесса (Валерий Тодоровский, 2019 год)
6 из 6
Леонид Ярмольник, Ирина Розанова и Евгения Брик, кадр из фильма "Одесса" (Валерий Тодоровский, 2019 год)
© фото предоставлено WDSSPR
1 из 6
Кадр из фильма "Однажды в Трубчевске"
© ШиМ-фильм, Арси фильм, 2019
2 из 6
Кадр из фильма "Большая поэзия"
© ПРОвзгляд
3 из 6

Режиссер фильма "Мальчик русский" Александр Золотухин.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 6
Кадр из фильма "Бык".
© Фото : пресс-служба WDSSPR
5 из 6
Кадр из фильма "Юморист"
© Метрафильмс (2018)
6 из 6
Леонид Ярмольник, Ирина Розанова и Евгения Брик, кадр из фильма "Одесса" (Валерий Тодоровский, 2019 год)
© фото предоставлено WDSSPR
"Обладателем главного приза за лучшую мужскую роль стал Леонид Ярмольник (фильм "Одесса"), приз молодому актеру "Надежда" жюри присудило Юрию Борисову за роль в фильме "Бык". Представительницы зрительского - женского - жюри свое предпочтение отдали картине "Большая поэзия", - говорится в сообщении.
Кроме того, специальный приз кинофестиваля вручили Андрею Андрееву за роль в фильме "Солдатик" режиссера Виктории Фанасютиной, а почетную награду "Король экрана" вручили народному артисту России Льву Прыгунову, который прибыл в Пензу для участия в фестивале.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНародный артист России Лев Прыгунов
Народный артист России Лев Прыгунов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Народный артист России Лев Прыгунов
В день закрытия фестиваля в воскресенье прошла встреча с Прыгуновым, а также показ документального фильма французского режиссера Жерома Диаман-Берже "Альбатрос. Выстоять в бурю", который рассказывает о русской эмигрантской студии во Франции 1920-1930-х годов, где снимался Мозжухин. Эту картину пензенскому зрителю представили ее автор, режиссер и продюсер Диаман-Берже и французский журналист Патрик Каменка.
По словам министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой, число зрителей фестиваля ежегодно растет. "Полные залы, четыре площадки и свыше 5 тысяч зрителей… Мы видим, как с каждым годом популярность фестиваля растет. И замечательно, когда есть такая возможность - собрать столько зрителей и показать достойное российское кино", - цитирует Курдову пресс-служба.
Иван Мозжухин родился 26 сентября (8 октября) 1889 года в селе Кондоль Петровского уезда Саратовской губернии (ныне — Пензенская область). Детство и юность он провел в Пензе. Мозжухин - звезда российского ("Оборона Севастополя" 1911 года, "Домик в Коломне" 1913, "Ночь перед Рождеством" и "Пиковая дама" 1916 и "Отец Сергий" 1918), европейского и американского кино. В 2019 году исполнилось 130 лет со дня рождения актера.
Леонид Ярмольник, Ирина Розанова и Евгения Брик, кадр из фильма Одесса (Валерий Тодоровский, 2019 год)
5 сентября, 08:00Культура
"Одесса" Валерия Тодоровского — самый взрослый фильм о солнечном детстве
300003
КультураКино и сериалыНовости культурыАндрей Смирнов (режиссер)Леонид ЯрмольникПензаПензенская область
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