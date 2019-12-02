Госдума рассмотрит проект о приравнивании электронных сигарет к табаку

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Государственная Дума 3 декабря рассмотрит в первом чтении законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты, сообщил журналистам депутат от "Единой России" Сергей Боярский.
"Завтра в первом чтении мы рассмотрим законопроект члена Совета Федерации Валерия Владимировича Рязанского, в котором будет расширен перечень способов и устройств доставки никотина в организм человека с тем, чтобы приравнять их использование к потреблению обычного табака со всеми ограничениями, которые установлены действующим законодательством", - сказал Боярский по итогам заседания президиума фракции в понедельник.
Законопроект был внесен в Госдуму членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым.
Проектом закона предлагается распространить положения закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием. Правительство законопроект поддержало.