Госдума рассмотрит проект о приравнивании электронных сигарет к табаку

"Завтра в первом чтении мы рассмотрим законопроект члена Совета Федерации Валерия Владимировича Рязанского, в котором будет расширен перечень способов и устройств доставки никотина в организм человека с тем, чтобы приравнять их использование к потреблению обычного табака со всеми ограничениями, которые установлены действующим законодательством", - сказал Боярский по итогам заседания президиума фракции в понедельник.