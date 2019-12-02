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РИА Новости

На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

13:59 02.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
В понедельник в одном из Telegram-каналов была опубликована аудиозапись с заседания суда, где слышно, как судья оскорбляет участницу заседания и требует "заткнуться". В записи уточнялось, что судебный спор, который разбирал судья Валерий Мурсалов, проходил в Советском районном суде Краснодара и касался якобы незаконной постройки.
"В настоящее время квалификационной коллегией судей Краснодарского края рассмотрено заявление судьи Советского районного суда Краснодара Мурсалова о досрочном прекращении его полномочий. С 1 января 2020 года полномочия судьи Мурсалова будут прекращены", - пояснили собеседник агентства.
По его словам, отставка не является основанием для освобождения судьи от ответственности в случае установления в его действиях признаков дисциплинарного проступка.
"По поводу аудиозаписи с участием судьи Мурсалова, сделанной в ходе судебного заседания, назначено проведение проверки, по результатам которой будет дана правовая оценка его действиям", - добавил представитель суда.
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Краснодарский краевой судКраснодарКраснодарский крайОбщество
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