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РИА Новости

Скорсезе объяснил, почему не стал превращать "Ирландца" в сериал

15:40 02.12.2019
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© Fábrica de Cine (2019)Кадр из фильма "Ирландец"
Кадр из фильма Ирландец
© Fábrica de Cine (2019)
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Мартин Скорсезе рассказал, почему "Ирландца" лучше смотреть, не разбивая на части, сообщает Collider.
Знаменитому режиссеру понадобилось три с половиной часа, чтобы рассказать историю жизни Фрэнка Ширана. Он уточнил, что ему даже не приходила в голову мысль о превращении фильма в телесериал.
"Дело в том, что идея картины заключается в постепенном раскрытии все новых подробностей, тогда к концу достигается необходимый эффект их накопления, то есть хорошо бы смотреть фильм, не отрываясь", - поделился режиссер.
В фокусе внимания жизнь одного человека, его эволюция, события которые с ним происходят, появление у него страхов, надежд и других переживаний.
Обозреватель издания советует прислушаться к советам режиссера и выделить необходимое время на просмотр.
"Сериал — это хорошо, он позволяет показать развитие персонажей и проработать разные сюжетные линии, но у нас – не тот случай", - добавил режиссер.
Сейчас "Ирландец" доступен только на потоковом сервисе Netflix.
Кадр из фильма Ирландец
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixМартин Скорсезе
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