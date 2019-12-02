Скорсезе объяснил, почему не стал превращать "Ирландца" в сериал

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Мартин Скорсезе рассказал, почему "Ирландца" лучше смотреть, не разбивая на части, . Мартин Скорсезе рассказал, почему "Ирландца" лучше смотреть, не разбивая на части, сообщает Collider.

Знаменитому режиссеру понадобилось три с половиной часа, чтобы рассказать историю жизни Фрэнка Ширана. Он уточнил, что ему даже не приходила в голову мысль о превращении фильма в телесериал.

"Дело в том, что идея картины заключается в постепенном раскрытии все новых подробностей, тогда к концу достигается необходимый эффект их накопления, то есть хорошо бы смотреть фильм, не отрываясь", - поделился режиссер.

В фокусе внимания жизнь одного человека, его эволюция, события которые с ним происходят, появление у него страхов, надежд и других переживаний.

Обозреватель издания советует прислушаться к советам режиссера и выделить необходимое время на просмотр.

"Сериал — это хорошо, он позволяет показать развитие персонажей и проработать разные сюжетные линии, но у нас – не тот случай", - добавил режиссер.