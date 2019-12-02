В Кремле не комментируют решение суда по делу Голунова

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Кремле не комментируют решение суда по делу о подброшенных журналисту В Кремле не комментируют решение суда по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Басманный суд Москвы в понедельник признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Голунову наркотиках. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.

"В данном случае надо ориентироваться на решение суда, что мы и делаем, мы его не комментируем. Потом также было сказано о своевременных действиях, если я не ошибаюсь. Но дальше просто наблюдаем за развитием ситуации", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию.

Голунов в качестве свидетеля ранее дал подробные показания о совершенном против него полицейскими преступлении. По данным защиты, изначально следствие активно занималось этим вопросом, однако с сентября какие-либо действия прекратились, с материалами проверки его не знакомили. Сам Голунов заявлял, что общение со следователями прекратилось на стадии обсуждения заказчиков.

Ранее по этому же поводу защита жаловалась в Генпрокуратуру, однако ответа пока не поступило. К заявлению в суд защита приложила и документ, отправленный в Генпрокуратуру.

Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.