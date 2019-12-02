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РИА Новости

В Кремле не комментируют решение суда по делу Голунова

13:58 02.12.2019 (обновлено: 14:03 02.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Голунов в Басманном суде Москвы
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Иван Голунов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Кремле не комментируют решение суда по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Басманный суд Москвы в понедельник признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Голунову наркотиках. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
"В данном случае надо ориентироваться на решение суда, что мы и делаем, мы его не комментируем. Потом также было сказано о своевременных действиях, если я не ошибаюсь. Но дальше просто наблюдаем за развитием ситуации", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию.
Голунов в качестве свидетеля ранее дал подробные показания о совершенном против него полицейскими преступлении. По данным защиты, изначально следствие активно занималось этим вопросом, однако с сентября какие-либо действия прекратились, с материалами проверки его не знакомили. Сам Голунов заявлял, что общение со следователями прекратилось на стадии обсуждения заказчиков.
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Ранее по этому же поводу защита жаловалась в Генпрокуратуру, однако ответа пока не поступило. К заявлению в суд защита приложила и документ, отправленный в Генпрокуратуру.
Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваГУМВДГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковРоссияПроисшествия
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