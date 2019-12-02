Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T16:26+0300
https://ria.ru/20191202/1561848178.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/102964/09/1029640990_0:0:3049:1716_1036x0_80_0_0_ad7825938809763141d0807b9fcdb25d.jpg
РИА Новости

В Сети высмеяли Ляшко, сравнившего себя с Черчиллем

13:56 02.12.2019 (обновлено: 16:26 02.12.2019)
2492
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЛидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пользователи Facebook высмеяли экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко, который сравнил себя с Черчиллем в молодости.
Ляшко опубликовал архивную фотографию британского политика, которая была сделана в 1907 году.

"Как вам кажется, на кого он похож?" — подписал снимок экс-депутат, намекая на свое сходство с Черчиллем.

"Тебе до этой исторической фигуры — как человечеству до Марса", — написал К. Остенбакен.
"На радикала", — в шутку отметил Дима Лутченко.
"Не стоит сравнивать себя с блестящим человеком", — посоветовал Богдан Юськевич.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время подачи документов в ЦИК Украины на регистрацию кандидата в президенты Украины
7 ноября, 00:11
Олег Ляшко подрался с депутатом Рады
111872305
Обсудить 4
Олег ЛяшкоВерховная Рада УкраиныУинстон ЧерчилльУкраинаВ мире
Рекомендуем
Газораспределительная станция в Львовской области
В Киеве назвали условие отказа от исков к "Газпрому"
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на слова Киева о готовности принять "пару областей"
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Мемориал памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве
Канадского лектора хотят наказать за отрицание украинского "геноцида"
Протестующие c американскими флагами в Гонконге
Китай ввел санкции в отношении США
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
СМИ: московскую школьницу избили из-за сумки за сто тысяч рублей
Опытный тяжёлый танк в музее бронетанковой техники в Кубинке
National Interest оценил советский "супертанк" на случай ядерной войны
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков прокомментировал слова Зеленского о помощи США по Крыму
Здание Министерства юстиции России
Минюст подготовил постановление об отмене актов времен СССР
Белый медведь
Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:46В китайском Шэньяне загорелась жилая высотка
18:45В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
18:43Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины
18:41В Госдуму внесут проекты об обязательных требованиях и госконтроле
18:39Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката
18:35Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
18:34Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
18:34В Москве родились четверняшки
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке отечественного софта на гаджеты
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
Лента новостейМолния