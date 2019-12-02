В Сети высмеяли Ляшко, сравнившего себя с Черчиллем

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пользователи Facebook высмеяли экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко, который сравнил себя с Черчиллем в молодости.
Ляшко опубликовал архивную фотографию британского политика, которая была сделана в 1907 году.
"Как вам кажется, на кого он похож?" — подписал снимок экс-депутат, намекая на свое сходство с Черчиллем.
"Тебе до этой исторической фигуры — как человечеству до Марса", — написал К. Остенбакен.
"На радикала", — в шутку отметил Дима Лутченко.
"Не стоит сравнивать себя с блестящим человеком", — посоветовал Богдан Юськевич.
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