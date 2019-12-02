В Новосибирске мужчина убил падчерицу, пока мать была в больнице

НОВОСИБИРСК, 2 дек — РИА Новости. Мужчина в Новосибирске убил пятилетнюю девочку — дочь своей сожительницы, которая в это время была на лечении в больнице, он задержан, сообщает в понедельник следственное управление СК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части второй статьи 105 УК России ("Убийство малолетнего")", — говорится в сообщении.
По данным следствия, поздно вечером 1 декабря мужчина, который проживал с женщиной и ее двумя детьми в Кировском районе Новосибирска, "в целях воспитательной меры нанес множественные телесные повреждения" пятилетней девочке, от которых она умерла.
"В момент совершения преступления мать девочки находилась на стационарном лечении в медицинском учреждении. Второй ребенок в настоящее время находится в реабилитационном центре города Новосибирска, ему оказывается психологическая помощь", — говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали на месте происшествия полицейские. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя СК о заключении его под стражу.
"Следствием в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств", — сообщили в СК.