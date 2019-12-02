В Новосибирске мужчина убил падчерицу, пока мать была в больнице

"Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части второй статьи 105 УК России ("Убийство малолетнего")", — говорится в сообщении.

По данным следствия, поздно вечером 1 декабря мужчина, который проживал с женщиной и ее двумя детьми в Кировском районе Новосибирска, "в целях воспитательной меры нанес множественные телесные повреждения" пятилетней девочке, от которых она умерла.

"В момент совершения преступления мать девочки находилась на стационарном лечении в медицинском учреждении. Второй ребенок в настоящее время находится в реабилитационном центре города Новосибирска, ему оказывается психологическая помощь", — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали на месте происшествия полицейские. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя СК о заключении его под стражу.