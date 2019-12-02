В Госбюро расследований Украины рассказали о статусе Маруси Зверобой

КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Волонтер Маруся Зверобой, угрожавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому, пока пребывает в статусе свидетеля, сообщила в понедельник пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
Ранее Зверобой заявила, что в понедельник не пойдет на допрос в Государственное бюро расследований, поскольку в повестке не был указан ее статус.
"По состоянию на сейчас она пребывает в процессуальном статусе свидетеля. Однако мы знаем, мы уже об этом сообщали, что на прошлой неделе следователи Госбюро расследований направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении данной гражданке", - заявила Иванова, трансляцию вел телеканал "Наш".
По ее словам, Зверобой прибыла в Госбюро расследований, однако не явилась к следователю. Иванова также сообщила, что следователи Госбюро уже допросили депутата Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Софию Федину.
После визита Зеленского в Донбасс Федина и Зверобой записали видеообращение к главе государства, в котором говорили о том, что он может погибнуть в Донбассе, когда "там случайно может разорваться граната" или "обстрелы бывают абсолютно случайно". Украинские правоохранители завели уголовное дело в связи с видеообращением.