В Госбюро расследований Украины рассказали о статусе Маруси Зверобой

КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Волонтер Волонтер Маруся Зверобой , угрожавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому , пока пребывает в статусе свидетеля, сообщила в понедельник пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.

Ранее Зверобой заявила, что в понедельник не пойдет на допрос в Государственное бюро расследований, поскольку в повестке не был указан ее статус.

"По состоянию на сейчас она пребывает в процессуальном статусе свидетеля. Однако мы знаем, мы уже об этом сообщали, что на прошлой неделе следователи Госбюро расследований направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении данной гражданке", - заявила Иванова, трансляцию вел телеканал "Наш".

По ее словам, Зверобой прибыла в Госбюро расследований, однако не явилась к следователю. Иванова также сообщила, что следователи Госбюро уже допросили депутата Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Софию Федину.