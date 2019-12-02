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Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

Забайкальский госуниверситет расширяет взаимодействие с вузами Китая

13:46 02.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСкульптурная композиция на улице города Хайлар
Скульптурная композиция на улице города Хайлар
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 2 дек - Проект "Россия-Китай: главное". Забайкальский государственный университет расширяет взаимодействие с Центрами русского языка и культуры, учрежденными Университетом Внутренней Монголии в китайском городе Маньчжоули и Хулунбуирском университетом в городе Хайлар.
В новом учебном году в двух центрах планируется провести научные конференции, олимпиаду по русскому языку и ряд мероприятий, посвященных традиционным российским праздникам, сообщили в пресс-службе Забайкальского государственного университета.
Выпускников китайских вузов также пригласили продолжать образование в магистратуре и аспирантуре в Забайкальском государственном университете, где преподавание ведется на английском и китайском языках. С 2020 года китайским студентам будут открыты новые магистерские курсы по подготовке специалистов в области туристического бизнеса. В настоящее время в университете обучаются свыше 100 студентов из Китая.
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