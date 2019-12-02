Забайкальский госуниверситет расширяет взаимодействие с вузами Китая

В новом учебном году в двух центрах планируется провести научные конференции, олимпиаду по русскому языку и ряд мероприятий, посвященных традиционным российским праздникам, сообщили в пресс-службе Забайкальского государственного университета.

Выпускников китайских вузов также пригласили продолжать образование в магистратуре и аспирантуре в Забайкальском государственном университете, где преподавание ведется на английском и китайском языках. С 2020 года китайским студентам будут открыты новые магистерские курсы по подготовке специалистов в области туристического бизнеса. В настоящее время в университете обучаются свыше 100 студентов из Китая.