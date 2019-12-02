Эксперт рассказал о схемах мошенничества в "Черную пятницу"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мошенники в рамках акции "Черная пятница" в этом году использовали, в основном, фишинговые сайты, приложения и сайты с вредоносным ПО, а также продавали контрафакт под видом оригинала со скидкой, рассказал РИА Новости руководитель отдела защиты бренда Мошенники в рамках акции "Черная пятница" в этом году использовали, в основном, фишинговые сайты, приложения и сайты с вредоносным ПО, а также продавали контрафакт под видом оригинала со скидкой, рассказал РИА Новости руководитель отдела защиты бренда Group-IB Антон Долгалев.

"Черная пятница" проходила в России с 29 ноября по 1 декабря. В эти дни можно было с большими скидками приобрести одежду, обувь, украшения, электронику, туристические и страховые услуги, мебель, абонементы в спортзал и даже загородные дома. Россияне за три дня распродаж "Черной пятницы" потратили в интернет-магазинах 22,3 миллиарда рублей, что почти на 30% больше, чем год назад, озвучил РИА Новости подсчеты президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По словам Долгалева, Group-IB обнаружила в этом году фишинговые сайты, домены, посвященные "Черной пятнице", на которых лежит вредоносное программное обеспечение (ВПО). Помимо этого, мошенники продавали контрафакт по цене скидочного оригинала и использовали на своих сайтах вставки с обратным отсчетом до конца распродажи, которые уменьшают вероятность того, что человек перепроверит сайт перед покупкой.

"В этом году "Черная пятница" традиционно привлекла внимание интернет-мошенников. Ими были использованы проверенные схемы: продажа контрафакта, распространение сайтов, зараженных вредоносными программами и т.д. О чем это говорит? Если эти схемы повторяются - значит, работают. И мошенникам не нужно придумывать ничего нового, потому что люди попадаются на одном и том же", - указал эксперт.

"В одной из схем мы обнаружили то, что злоумышленники начали подготовку к будущим акциям — мы видим аффилированные доменные имена, которые должны действовать до 2025 года", - сообщил Долгалев.