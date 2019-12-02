Гутерреш на открытии COP 25 призвал "прекратить войну против природы"

МАДРИД, 2 дек – РИА Новости. Международное сообщество должно прекратить войну против природы, достичь углеродной нейтральности к 2050 году, для этого необходимо вводить более жесткие экономические инструменты для борьбы с выбросами, заявил генеральный секретарь ООН Международное сообщество должно прекратить войну против природы, достичь углеродной нейтральности к 2050 году, для этого необходимо вводить более жесткие экономические инструменты для борьбы с выбросами, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии климатического саммита COP25 в Мадриде

"Мы должны продемонстрировать, что мы серьезно настроены прекратить войну против природы, что у нас есть политическая воля для достижения углеродного нейтралитета к 2050 году", - заявил Гутерреш.

Он вновь призвал к внедрению более жестких экономических инструментов для борьбы с выбросами, призвав изменить схему налогообложения и прекратить строительство новых угольных электростанций с 2020 года. "В прошлом году я говорил, что нам необходимо добиться прогресса в установлении тарифов на выбросы углерода, перейти от налогов на доходы к налогам на выбросы, убедиться в том, что новые угольные электростанции не будут строиться после 2020 года, а также положить конец выделению денег налогоплательщиков на неоправданные субсидии на ископаемое топливо", - заявил генсек.

По мнению Гутерреша, наибольший вклад в борьбу с климатическими изменениями должны вносить те, на чью долю приходятся наибольшее количество выбросов. "Это означает увеличение определяемых на национальном уровне вкладов в 2020 году в соответствии с Парижским соглашением, представление стратегии для достижения углеродной нейтральности к 2050 году и начало декарбонизации ключевых отраслей, в частности, энергетики, промышленности, строительства и транспорта. Без всестороннего участия крупных "загрязнителей" все наши усилия будут полностью перечеркнуты", - отметил генсек.

По мнению Гутерреша, необходимы "быстрые и глубокие изменения" в способе ведения бизнеса, в способе "генерирования энергии, строительстве городов, способе передвижения и еды". "Если мы не будем срочно менять наш образ жизни, мы поставим под угрозу саму жизнь", - добавил он.

Гутерреш напомнил, что для ограничения повышения глобальной температуры 1,5 градусами к концу столетия по сравнению с доиндустриальным периодом необходимо сократить выбросы к 2030 году на 45% по сравнению с уровнем 2010 года.

"Десять лет назад, если бы страны начали действовать, им нужно было бы сокращать выбросы на 3,3 процента в год. Сегодня нам нужно сокращать выбросы на 7,6% каждый год", - напомнил генсек данные недавно опубликованного доклада Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Он также напомнил о данных Всемирной метеорологической организации (ВМО) , которая заявила, что количество парниковых газов в атмосфере Земли в 2018 году вновь достигло рекордных уровней: средняя концентрация СО2 в воздухе составила 407,8 части на миллион, тогда как годом ранее этот уровень был 405,5 части на миллион.

Гутерреш обратил внимание на проблему таяния ледников: только в Гренландии в июле оттаяло 179 миллиардов тонн льда, вечная мерзлота в Арктике оттаивает на 70 лет раньше прогнозов, Антарктида тает в три раза быстрее, чем десять лет назад. "Уровень океана поднимается быстрее, чем ожидалось, подвергая риску некоторые из наших крупнейших и наиболее экономически важных городов. Более двух третей мировых мегаполисов расположены у моря", – напомнил генсек.

Гутерреш также заявил о необходимости защиты интересов людей при переходе к экологически-ориентированной экономике.