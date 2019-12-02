Гутерреш на открытии COP 25 призвал "прекратить войну против природы"

МАДРИД, 2 дек – РИА Новости. Международное сообщество должно прекратить войну против природы, достичь углеродной нейтральности к 2050 году, для этого необходимо вводить более жесткие экономические инструменты для борьбы с выбросами, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии климатического саммита COP25 в Мадриде.
"Мы должны продемонстрировать, что мы серьезно настроены прекратить войну против природы, что у нас есть политическая воля для достижения углеродного нейтралитета к 2050 году", - заявил Гутерреш.
Он вновь призвал к внедрению более жестких экономических инструментов для борьбы с выбросами, призвав изменить схему налогообложения и прекратить строительство новых угольных электростанций с 2020 года. "В прошлом году я говорил, что нам необходимо добиться прогресса в установлении тарифов на выбросы углерода, перейти от налогов на доходы к налогам на выбросы, убедиться в том, что новые угольные электростанции не будут строиться после 2020 года, а также положить конец выделению денег налогоплательщиков на неоправданные субсидии на ископаемое топливо", - заявил генсек.
По мнению Гутерреша, наибольший вклад в борьбу с климатическими изменениями должны вносить те, на чью долю приходятся наибольшее количество выбросов. "Это означает увеличение определяемых на национальном уровне вкладов в 2020 году в соответствии с Парижским соглашением, представление стратегии для достижения углеродной нейтральности к 2050 году и начало декарбонизации ключевых отраслей, в частности, энергетики, промышленности, строительства и транспорта. Без всестороннего участия крупных "загрязнителей" все наши усилия будут полностью перечеркнуты", - отметил генсек.
По мнению Гутерреша, необходимы "быстрые и глубокие изменения" в способе ведения бизнеса, в способе "генерирования энергии, строительстве городов, способе передвижения и еды". "Если мы не будем срочно менять наш образ жизни, мы поставим под угрозу саму жизнь", - добавил он.
Гутерреш напомнил, что для ограничения повышения глобальной температуры 1,5 градусами к концу столетия по сравнению с доиндустриальным периодом необходимо сократить выбросы к 2030 году на 45% по сравнению с уровнем 2010 года.
"Десять лет назад, если бы страны начали действовать, им нужно было бы сокращать выбросы на 3,3 процента в год. Сегодня нам нужно сокращать выбросы на 7,6% каждый год", - напомнил генсек данные недавно опубликованного доклада Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Он также напомнил о данных Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая заявила, что количество парниковых газов в атмосфере Земли в 2018 году вновь достигло рекордных уровней: средняя концентрация СО2 в воздухе составила 407,8 части на миллион, тогда как годом ранее этот уровень был 405,5 части на миллион.
Гутерреш обратил внимание на проблему таяния ледников: только в Гренландии в июле оттаяло 179 миллиардов тонн льда, вечная мерзлота в Арктике оттаивает на 70 лет раньше прогнозов, Антарктида тает в три раза быстрее, чем десять лет назад. "Уровень океана поднимается быстрее, чем ожидалось, подвергая риску некоторые из наших крупнейших и наиболее экономически важных городов. Более двух третей мировых мегаполисов расположены у моря", – напомнил генсек.
Гутерреш также заявил о необходимости защиты интересов людей при переходе к экологически-ориентированной экономике.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата будет проходить в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней примут участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек. Это последняя конференция COP, которая проводится до начала применения Парижского соглашения, предусматривающего меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Главная задача стран, подписавших документ, – удержать до конца века уровень глобального потепления не выше двух градусов Цельсия по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи, страны заявили, что будут стремиться сдержать этот показатель на уровне полутора градусов.