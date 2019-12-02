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РИА Новости

Суд арестовал около десяти миллионов рублей бывшего полпреда Ишаева

13:42 02.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев в Басманном суде Москвы. 21 мая 2019
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев в Басманном суде Москвы. 21 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев в Басманном суде Москвы. 21 мая 2019. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего полпреда на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в хищении средств у "Роснефти".
Об этом стало известно на заседании Мосгорсуда, который рассматривает в понедельник жалобу на решение районного суда. Всего под арестом оказалось более 9 миллионов рублей, 13 тысяч долларов, 500 евро, а также йены и юани.
Подозреваемый в хищении средств ПАО НК Роснефть Виктор Ишаев в суде
8 апреля, 16:30
Бывший полпред Ишаев возместил предполагаемый ущерб от аферы
Заседание проходит в закрытом режиме ради безопасности одного из участников, находящегося под госзащитой, заявил прокурор.
По данным следствия, в 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента "Роснефти", "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по завышенной стоимости. Сам Ишаев отмечал, что ему вменяют ущерб в 5,7 миллиона рублей – "абсурдная", по его словам, цифра. Защита сообщила, что бывший чиновник уже возместил эту сумму, перечислив деньги на счет "Роснефти". Басманный суд в конце марта поместил Ишаева под домашний арест до 27 мая - следствие не стало просить о заключении под стражу.
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Дальний ВостокРоснефтьВиктор ИшаевХабаровский крайПроисшествия
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