Суд арестовал около десяти миллионов рублей бывшего полпреда Ишаева

Об этом стало известно на заседании Мосгорсуда, который рассматривает в понедельник жалобу на решение районного суда. Всего под арестом оказалось более 9 миллионов рублей, 13 тысяч долларов, 500 евро, а также йены и юани.

По данным следствия, в 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента "Роснефти", "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по завышенной стоимости. Сам Ишаев отмечал, что ему вменяют ущерб в 5,7 миллиона рублей – "абсурдная", по его словам, цифра. Защита сообщила, что бывший чиновник уже возместил эту сумму, перечислив деньги на счет "Роснефти". Басманный суд в конце марта поместил Ишаева под домашний арест до 27 мая - следствие не стало просить о заключении под стражу.