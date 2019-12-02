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РИА Новости

В Сретенском районе Забайкалья ввели режим ЧС после ДТП с автобусом

13:41 02.12.2019
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© МЧС РФДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста
ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста
© МЧС РФ
ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста
ЧИТА, 2 дек - РИА Новости. Глава Сретенского района Забайкальского края Алексей Закурдаев сообщил, что ввел режим чрезвычайной ситуации после аварии на мосту через реку Куэнгу, с которого слетел автобус с пассажирами рейсом Сретенск – Чита.
В ДТП, которое произошло днем 1 декабря, погибли 19 человек, в том числе водитель и два малолетних ребенка, еще 19 человек получили травмы разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Понедельник, 2 декабря объявлен в Забайкалье днём траура.
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"[Ввели режим ЧС] для того, чтобы задействовать дополнительные средства. Чтобы даже привлечь чужую технику и доставить это искореженное транспортное средство в Читу. Режим ЧС даёт нам возможность обходить аукционы. Тем более, мы так можем выйти на военную часть, чтобы она оказала нам содействие", – сказал РИА Новости Закурдаев.
Также режим чрезвычайной ситуации, подчеркнул глава района, позволит возместить траты при ликвидации последствий ДТП. "Мы же привлекали технику, которой у нас нет. Три крана предпринимателей были, мы их задействовали, чтобы аккуратно приподнять автобус. Медленно приподнимали его и вытаскивали живых людей", - рассказал собеседник агентства.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
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