В Сретенском районе Забайкалья ввели режим ЧС после ДТП с автобусом

ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста

ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста

© МЧС РФ ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста

ЧИТА, 2 дек - РИА Новости. Глава Сретенского района Глава Сретенского района Забайкальского края Алексей Закурдаев сообщил, что ввел режим чрезвычайной ситуации после аварии на мосту через реку Куэнгу, с которого слетел автобус с пассажирами рейсом Сретенск – Чита.

В ДТП, которое произошло днем 1 декабря, погибли 19 человек, в том числе водитель и два малолетних ребенка, еще 19 человек получили травмы разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Понедельник, 2 декабря объявлен в Забайкалье днём траура.

"[Ввели режим ЧС] для того, чтобы задействовать дополнительные средства. Чтобы даже привлечь чужую технику и доставить это искореженное транспортное средство в Читу. Режим ЧС даёт нам возможность обходить аукционы. Тем более, мы так можем выйти на военную часть, чтобы она оказала нам содействие", – сказал РИА Новости Закурдаев.