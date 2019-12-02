Жители Сретенска несут цветы в память о жертвах ДТП в Забайкалье

ЧИТА, 2 дек - РИА Новости. Жители Сретенска в Забайкальском крае начали нести цветы и игрушки к мемориалу Великой Отечественной войны в память о забайкальцах, погибших в Жители Сретенска в Забайкальском крае начали нести цветы и игрушки к мемориалу Великой Отечественной войны в память о забайкальцах, погибших в упавшем с моста автобусе , сообщается в группе администрации Сретенского района в соцсети " Одноклассники ".

Авария произошла днем 1 декабря на мосту через реку Куэнгу, в результате погибли 19 человек, в том числе водитель и двое детей, еще 19 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело, 2 декабря объявлено в Забайкалье днем траура.

"Уважаемые жители города Сретенск! Все желающие могут почтить память умерших и принести цветы, игрушки, свечи к мемориалу", – говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора, ранее глава региона Александр Осипов в память о жертвах аварии возложил цветы на фонтан читинского вокзала, куда читинцы начали приходить, чтобы почтить память погибших.