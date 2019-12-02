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РИА Новости

Жители Сретенска несут цветы в память о жертвах ДТП в Забайкалье

13:43 02.12.2019
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© Пресс-служба губернатора Забайкальского краяПассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
© Пресс-служба губернатора Забайкальского края
ЧИТА, 2 дек - РИА Новости. Жители Сретенска в Забайкальском крае начали нести цветы и игрушки к мемориалу Великой Отечественной войны в память о забайкальцах, погибших в упавшем с моста автобусе, сообщается в группе администрации Сретенского района в соцсети "Одноклассники".
Авария произошла днем 1 декабря на мосту через реку Куэнгу, в результате погибли 19 человек, в том числе водитель и двое детей, еще 19 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело, 2 декабря объявлено в Забайкалье днем траура.
"Уважаемые жители города Сретенск! Все желающие могут почтить память умерших и принести цветы, игрушки, свечи к мемориалу", – говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора, ранее глава региона Александр Осипов в память о жертвах аварии возложил цветы на фонтан читинского вокзала, куда читинцы начали приходить, чтобы почтить память погибших.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеСретенский районЗабайкальский край
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