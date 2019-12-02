Турпоток в Крым впервые со времен СССР превысил семь миллионов человек

"За январь — ноябрь 2019 года в Крыму отдохнули 7,2 миллиона туристов, что на десять процентов выше, чем за аналогичный период 2018 года. Туристический поток впервые за постсоветский период превысил семь миллионов человек", — говорится в сообщении.