Турпоток в Крым впервые со времен СССР превысил семь миллионов человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Туристический поток в Крым впервые за постсоветский период превысил семь миллионов человек, сообщили в Министерстве курортов и туризма республики.
"За январь — ноябрь 2019 года в Крыму отдохнули 7,2 миллиона туристов, что на десять процентов выше, чем за аналогичный период 2018 года. Туристический поток впервые за постсоветский период превысил семь миллионов человек", — говорится в сообщении.
Сообщается, что 28% туристов прибыли авиатранспортом, 57% проехали по Крымскому мосту, 15% — через государственную российско-украинскую границу.
По данным министерства, в этом году на Южном берегу Крыма отдохнули 48,7% туристов от общего турпотока, на западном побережье — 24,8%; на восточном побережье — 14,5%; в других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) — 12%.