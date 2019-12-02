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РИА Новости

Турпоток в Крым впервые со времен СССР превысил семь миллионов человек

13:39 02.12.2019 (обновлено: 16:19 02.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Севастополе
Отдыхающие на набережной в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на набережной в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Туристический поток в Крым впервые за постсоветский период превысил семь миллионов человек, сообщили в Министерстве курортов и туризма республики.
"За январь — ноябрь 2019 года в Крыму отдохнули 7,2 миллиона туристов, что на десять процентов выше, чем за аналогичный период 2018 года. Туристический поток впервые за постсоветский период превысил семь миллионов человек", — говорится в сообщении.
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Сообщается, что 28% туристов прибыли авиатранспортом, 57% проехали по Крымскому мосту, 15% — через государственную российско-украинскую границу.
По данным министерства, в этом году на Южном берегу Крыма отдохнули 48,7% туристов от общего турпотока, на западном побережье — 24,8%; на восточном побережье — 14,5%; в других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) — 12%.
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ТуризмСимферопольКрым
Популярные комментарии
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2 декабря, 14:00
ddoomrules
700009
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