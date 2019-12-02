Глава Эрмитажа объяснил отсутствие решения по "скифскому золоту"

"Это вещи, рассказывающие историю крымских городов. Это вещи, добытые крымскими музеями, поэтому они по всем правилам справедливости должны вернуться в эти музеи. Сейчас пока решения нет, решение откладывают, затягивают... Я думаю, что никакого справедливого решения сейчас принять не могут, политическая обстановка очень напряжена. Поэтому думаю, пусть это пока побудет в таком неясном состоянии, как сейчас... Работают юристы. Через некоторое время вопрос решится, но сейчас пока никакого движения нет, и лучше пусть его не будет пока", - сказал он в ходе сессии ответов на вопросы интернет-пользователей, трансляция которой ведется в том числе в соцсетях.