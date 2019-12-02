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РИА Новости

Глава Эрмитажа объяснил отсутствие решения по "скифскому золоту"

13:34 02.12.2019 (обновлено: 13:51 02.12.2019)
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© AP Photo / Frank AugsteinЭкспонат выставки "Скифы: воины древней Сибири" в Лондоне
Экспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Экспонат выставки "Скифы: воины древней Сибири" в Лондоне. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Экспонаты из крымских музеев, дело о возвращении которых рассматривает суд в Амстердаме, по справедливости должны вернуться в эти музеи; однако пока решения нет из-за напряженной политической ситуации, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Это вещи, рассказывающие историю крымских городов. Это вещи, добытые крымскими музеями, поэтому они по всем правилам справедливости должны вернуться в эти музеи. Сейчас пока решения нет, решение откладывают, затягивают... Я думаю, что никакого справедливого решения сейчас принять не могут, политическая обстановка очень напряжена. Поэтому думаю, пусть это пока побудет в таком неясном состоянии, как сейчас... Работают юристы. Через некоторое время вопрос решится, но сейчас пока никакого движения нет, и лучше пусть его не будет пока", - сказал он в ходе сессии ответов на вопросы интернет-пользователей, трансляция которой ведется в том числе в соцсетях.
Экспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Лондоне
1 ноября, 18:04Сказано в эфире
Юрист о процессе по скифскому золоту: Киев пытается дезориентировать судАпелляционный суд Гааги отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи амстердамского суда, рассматривающего дело о коллекции скифского золота из Крыма. Юрист Марина Силкина в эфире радио Sputnik прокомментировала это решение.
Коллекция была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".
После завершения экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.
В июле этого года Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по делу о так называемом "скифском золоте", дав сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации о правах собственности.
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КультураРешение суда по скифскому золотуМихаил ПиотровскийКрымЭрмитаж (музей)УкраинаВ мире
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