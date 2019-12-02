В Братске станция скорой проверит видео о "загуглившей" диагноз враче

ИРКУТСК, 2 дек – РИА Новости. Станция скорой помощи Станция скорой помощи в Братске проводит служебное расследование по сообщению в соцсетях о том, что медработник во время вызова использовал для постановки диагноза поисковую систему в интернете, сообщила РИА Новости заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова.

В Instagram появилась видеозапись, где врач скорой помощи в городе Братске, приехавшая по вызову к грудному ребенку, пользуется для определения диагноза поисковой системой Google.

"Станцией скорой медицинской помощи города Братска сейчас проводится служебное расследование. На текущий момент известно, что такой вызов был 28 ноября. Бригада приехала менее чем за 20 минут после вызова. Помощь ребенку оказывал не фельдшер, а врач-педиатр. Изучается амбулаторная карта ребенка, анализируется назначенное лечение", - сообщил собеседник агентства.

Заместитель министра также отметила, что сегодня в вузах студентов учат использовать интернет в работе, например, при поиске синонимов наименований лекарственных препаратов.

"Я не вижу ничего плохого в том, что врач умеет пользоваться информационными ресурсами. Что именно зачитывает доктор на видеозаписи, практически не слышно, очень трудно разобрать, о чем вообще идет речь", - пояснила Синькова.