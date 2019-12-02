Угрожавшая Зеленскому волонтер заявила, что не пойдет на допрос

"В вызове (на допрос – ред.) не указали мой статус, то есть я не являюсь подозреваемой, я не являюсь свидетелем, вообще субъектом уголовного производства… На какое следственное действие меня вызывают тоже непонятно… Поэтому сегодня со своими адвокатами я приехала поинтересоваться, что, собственно, мне инкриминируют, и кем я являюсь в этом деле. Мы только что передали в канцелярию эти вопросы и будем ждать на них ответы и будем ждать вызов законно составленный… Ни на какой допрос не пойду, потому что мне не указали в вызове, что у меня должен быть какой-то допрос", - сказала Зверобой выйдя из Госбюро расследований, трансляцию вел телеканал "НАШ".