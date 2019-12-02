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РИА Новости

Угрожавшая Зеленскому волонтер заявила, что не пойдет на допрос

13:27 02.12.2019
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© аккаунт Марусі Звіробій в Facebook Маруся Зверобой
 Маруся Зверобой
© аккаунт Марусі Звіробій в Facebook
Маруся Зверобой. Архивное фото
КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Волонтер Маруся Зверобой, угрожавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявила, что в понедельник не пойдет на допрос в Государственное бюро расследований.
Ранее Зверобой опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики. Она сообщила, что при обыске у нее изъяли два ружья, блокнот и телефон. Также Зверобой сообщила, что ее вызвали в понедельник на допрос в Госбюро расследований.
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"В вызове (на допрос – ред.) не указали мой статус, то есть я не являюсь подозреваемой, я не являюсь свидетелем, вообще субъектом уголовного производства… На какое следственное действие меня вызывают тоже непонятно… Поэтому сегодня со своими адвокатами я приехала поинтересоваться, что, собственно, мне инкриминируют, и кем я являюсь в этом деле. Мы только что передали в канцелярию эти вопросы и будем ждать на них ответы и будем ждать вызов законно составленный… Ни на какой допрос не пойду, потому что мне не указали в вызове, что у меня должен быть какой-то допрос", - сказала Зверобой выйдя из Госбюро расследований, трансляцию вел телеканал "НАШ".
При этом возле здания Госбюро расследований собрался митинг в поддержку волонтера, некоторые из митингующих принесли с собой игрушечные пистолеты.
После визита Зеленского в Донбасс, депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" София Федина и Зверобой записали видеообращение к главе государства, в котором говорили о том, что он может погибнуть в Донбассе, когда "там случайно может разорваться граната" или "обстрелы бывают абсолютно случайно". Украинские правоохранители завели уголовное дело в связи с видеообращением.
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0261011
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Маруся ЗверобойЕвропейская солидарностьВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
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