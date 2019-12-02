На Украине рассказали, от чего будут зависеть поставки газа из России

"Это (объемы прямых поставок газа из РФ – ред.) зависит от скорости компенсации по тем арбитражам, это зависит от объемов транспортировки", - сказал Оржель на брифинге в понедельник. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".

По его словам, вопрос объемов прямых поставок комплексный. "Это комплексный вопрос, который фиксирует российская сторона в логике с транспортировкой, но еще раз: договор на транспортировку – это простая матрица, какой срок, какой объем и какой тариф, а договор на непосредственно (поставки – ред.) ... там закладывается компенсация, там закладывается, какое время и какая цена возможна, если нам надо зафиксировать компенсацию", - сказал Оржель.