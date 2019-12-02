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РИА Новости

На Украине рассказали, от чего будут зависеть поставки газа из России

13:24 02.12.2019
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© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Объемы прямых поставок газа из России на Украину будут зависеть от объемов и скорости компенсаций в пользу "Нафтогаза" по судебным спорам с "Газпромом", а также от объемов транзита, заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель.
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"Это (объемы прямых поставок газа из РФ – ред.) зависит от скорости компенсации по тем арбитражам, это зависит от объемов транспортировки", - сказал Оржель на брифинге в понедельник. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".
По его словам, вопрос объемов прямых поставок комплексный. "Это комплексный вопрос, который фиксирует российская сторона в логике с транспортировкой, но еще раз: договор на транспортировку – это простая матрица, какой срок, какой объем и какой тариф, а договор на непосредственно (поставки – ред.) ... там закладывается компенсация, там закладывается, какое время и какая цена возможна, если нам надо зафиксировать компенсацию", - сказал Оржель.
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Алексей ОржельНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
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