Министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршбу освободили от должности

Отставки главы МВД требовали родственники погибших в ноябре в перестрелке у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. В понедельник на площади Свободы в Сухуме прошел митинг, в нем участвовали около 200 человек, затем участники переместились к парламенту Абхазии. В данный момент они ожидают генпрокурора Абхазии Зураба Ачба, который, по словам одного из инициаторов митинга Ахра Авидзба, должен объявить о своей отставке, передает корреспондент РИА Новости.