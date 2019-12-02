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РИА Новости

Министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршбу освободили от должности

13:23 02.12.2019 (обновлено: 14:22 02.12.2019)
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© Sputnik / Томас ТхайцукМинистр внутренних дел Республики Абхазия Гарри Аршба
Министр внутренних дел Республики Абхазия Гарри Аршба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Министр внутренних дел Республики Абхазия Гарри Аршба. Архивное фото
СУХУМ, 2 дек - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в понедельник подписал указ об освобождении Гарри Аршба от должности министра внутренних дел.
"Освободить Аршба Гарри Анатольевича от должности министра внутренних дел Республики Абхазия", - отмечается в указе.
Аршба возглавлял ведомство с 2017 года.
Отставки главы МВД требовали родственники погибших в ноябре в перестрелке у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. В понедельник на площади Свободы в Сухуме прошел митинг, в нем участвовали около 200 человек, затем участники переместились к парламенту Абхазии. В данный момент они ожидают генпрокурора Абхазии Зураба Ачба, который, по словам одного из инициаторов митинга Ахра Авидзба, должен объявить о своей отставке, передает корреспондент РИА Новости.
"Также мы хотим, чтобы нам распечатали указ об отставке министра внутренних дел, чтобы мы показали его людям", - сказал Авидзба корреспонденту РИА Новости.
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