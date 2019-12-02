В Раде предложили встретиться с Зеленским перед "нормандской встречей"

КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде, депутат парламента Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде, депутат парламента Ирина Геращенко инициирует встречу лидеров фракций с президентом страны Владимиром Зеленским накануне саммита в "нормандском формате".

Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

"Мы обращаемся к президенту Украины с инициативой встретиться накануне (встречи в "нормандском формате" - ред.) с лидерами парламентских фракций для того, чтобы мы вместе обсудили те красные линии и угрозы, которые являются недопустимыми", - сказала Геращенко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

Она также отметила, что фракция "Европейская солидарность" никогда не поддержит ни один законопроект, где будет подтвержден постоянный статус Донбасса.