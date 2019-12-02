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РИА Новости

В Раде предложили встретиться с Зеленским перед "нормандской встречей"

13:23 02.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде, депутат парламента Ирина Геращенко инициирует встречу лидеров фракций с президентом страны Владимиром Зеленским накануне саммита в "нормандском формате".
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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"Мы обращаемся к президенту Украины с инициативой встретиться накануне (встречи в "нормандском формате" - ред.) с лидерами парламентских фракций для того, чтобы мы вместе обсудили те красные линии и угрозы, которые являются недопустимыми", - сказала Геращенко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.
Она также отметила, что фракция "Европейская солидарность" никогда не поддержит ни один законопроект, где будет подтвержден постоянный статус Донбасса.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Вчера, 01:30
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
0120003
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Эммануэль МакронЕвропейская солидарностьИрина ГеращенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинУкраинаВ мире
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