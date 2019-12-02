Украина получила многие области из-за "щедрости" СССР, заявил эксперт

"Что касается исторической справедливости, о которой говорит украинский вице-премьер, то огромное количество территорий Украина приобрела благодаря щедрости советской власти, которую они там так ненавидят. Ну раз ненавидите, то отдайте Львовскую область Польше, Закарпатье – венграм и словакам, а Черновицкую область – румынам. Все эти земли вошли в 40-е годы в состав СССР, а никакой не Украины", - сказал Липовой.