Украина получила многие области из-за "щедрости" СССР, заявил эксперт

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Слова вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева принять в свой состав пару областей РФ для восстановления "исторической справедливости" неуместны - многие области, которые эта страна получила в советское время, изначально принадлежали соседним государствам, заявил в понедельник РИА Новости председатель президиума "Офицеров России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее Кулеба прокомментировал слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов могут привести к развалу Украины. Кулеба заявил, что ни одна из областей Украины не выйдет из состава страны. При этом Украина готова принять пару областей РФ, отметил он, "для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни".
"Что касается исторической справедливости, о которой говорит украинский вице-премьер, то огромное количество территорий Украина приобрела благодаря щедрости советской власти, которую они там так ненавидят. Ну раз ненавидите, то отдайте Львовскую область Польше, Закарпатье – венграм и словакам, а Черновицкую область – румынам. Все эти земли вошли в 40-е годы в состав СССР, а никакой не Украины", - сказал Липовой.
Генерал подчеркнул, что такие заявления украинского вице-премьера особенно неуместны в преддверии встречи в нормандском формате.
"Вместо того, чтобы начать реально выполнять минские соглашения, вместо установки прямого диалога с ДНР и ЛНР, в Киеве продолжают, по сути, риторику времен Порошенко. Которая уже привела к потере Крыма и Донбасса. А ведь прошло уже немало времени с момента избрания Зеленского, но ничего не меняется", - отметил собеседник агентства.