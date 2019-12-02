Украина готова к переговорам по газу, заявили в Минэнерго Украины

КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Следующая трехсторонняя встреча по газу РФ, Следующая трехсторонняя встреча по газу РФ, Еврокомиссии Украины может пройти 5 декабря, заявил в понедельник на брифинге глава Минэнерго Украины Алексей Оржель

"Какие ближайшие даты? У меня есть надежда, что это может быть 5 декабря предварительно, но опять-таки две стороны (Украина и ЕК – ред.) готовы в любой момент", - сказал Оржель.

По его словам, европейская сторона подтвердила, что готова к трехсторонней встрече по газу 5 декабря, РФ пока дату не подтвердила.