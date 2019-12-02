Украина готова к переговорам по газу, заявили в Минэнерго Украины

КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Следующая трехсторонняя встреча по газу РФ, Еврокомиссии и Украины может пройти 5 декабря, заявил в понедельник на брифинге глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
"Какие ближайшие даты? У меня есть надежда, что это может быть 5 декабря предварительно, но опять-таки две стороны (Украина и ЕК – ред.) готовы в любой момент", - сказал Оржель.
По его словам, европейская сторона подтвердила, что готова к трехсторонней встрече по газу 5 декабря, РФ пока дату не подтвердила.
"Насколько мне известно, европейская сторона готова к (встрече – ред.) 5 декабря. Давайте будем смотреть, какую дату подтвердит российская сторона… они пока не подтвердили", - сказал Оржель.
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