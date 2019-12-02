ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.
В понедельник Telegram-каналах написали, что экс-полицейского поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом, а Захарченко жалуется на то, что за каждым его шагом следят при помощи камер и не дают общаться с другими заключенными.
"Информация, размещенная в сети интернет об осужденном Д. Захарченко, не соответствует действительности и полностью выдумана, потому что в настоящее время осужденный Д. Захарченко находится в карантинном отделении, обязательном для всех осужденных, прибывающих в ИК... ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом среди осужденных, находящихся в карантинном отделении, нет", - говорится в релизе ведомства.
Отмечается, что колония, в которой содержится Захарченко, предназначена для содержания бывших правоохранителей, в ней не распространены такие заболевания, как туберкулез и ВИЧ.
"Во время пребывания в карантинном отделении осужденные изолированы от основной массы осужденных. Прогулки также проходят в специально оборудованном дворике. Баня находится на территории колонии, куда осужденные, содержащиеся в карантинном отделении, как и все остальные, передвигаются строем в сопровождении представителя администрации учреждения", - добавили в ведомстве.
Сам Захарченко каких-либо жалоб на условия содержания и претензий к администрации исправительной колонии не высказывал, предвзятого или какого-то особого отношения к нему нет, подчеркивается в релизе.
Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Захарченко получил 12,5 лет, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.