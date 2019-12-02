ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.

В понедельник Telegram-каналах написали, что экс-полицейского поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом, а Захарченко жалуется на то, что за каждым его шагом следят при помощи камер и не дают общаться с другими заключенными.

"Информация, размещенная в сети интернет об осужденном Д. Захарченко, не соответствует действительности и полностью выдумана, потому что в настоящее время осужденный Д. Захарченко находится в карантинном отделении, обязательном для всех осужденных, прибывающих в ИК... ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом среди осужденных, находящихся в карантинном отделении, нет", - говорится в релизе ведомства.

Отмечается, что колония, в которой содержится Захарченко, предназначена для содержания бывших правоохранителей, в ней не распространены такие заболевания, как туберкулез и ВИЧ.

"Во время пребывания в карантинном отделении осужденные изолированы от основной массы осужденных. Прогулки также проходят в специально оборудованном дворике. Баня находится на территории колонии, куда осужденные, содержащиеся в карантинном отделении, как и все остальные, передвигаются строем в сопровождении представителя администрации учреждения", - добавили в ведомстве.

Сам Захарченко каких-либо жалоб на условия содержания и претензий к администрации исправительной колонии не высказывал, предвзятого или какого-то особого отношения к нему нет, подчеркивается в релизе.