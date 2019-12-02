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РИА Новости

Эксперт рассказал о противоречиях вокруг Договора об Антарктике

13:13 02.12.2019
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© РИА Новости / И. Кузнецова / Перейти в фотобанкАнтарктида
Антарктида
© РИА Новости / И. Кузнецова
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Антарктида. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко рассказал РИА Новости о противоречиях вокруг Договора об Антарктике, заключенного 60 лет назад, и пояснил позицию России в ситуации, если соглашение потерпит крах.
Деятельность стран в Антарктиде в настоящее время регулируется заключенным 1 декабря 1959 года договором об Антарктике. Документ разрешает использовать Антарктиду только в мирных целях: проведение научных исследований, туризм и международное сотрудничество. Договор подписали 46 государств. Некоторые из них, в том числе Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция, Чили, заявляли о претензиях на части Антарктиды. СССР (Россия), США, ЮАР и Перу оставили за собой право предъявлять такие претензии.
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"До сих пор с этим договором есть целая серия проблем. Главная из них та, что те государства, которые провозгласили свои владения, они их сохранили в приантарктических водах, то есть между 40 и 60 градусом южной широты. Вопрос возникает с понятием приантарктических территорий. Если, например, шельф этих территорий, тех же амстердамских островов, заходит за зону действия договора об Антарктике, что на них распространяется? Договор об Антарктике или конвенция ООН по морскому праву? Сложный вопрос", - отметил эксперт.
Еще один спорный момент, по словам собеседника агентства, так называемый "Южный океан", выделенный в 1937 году. "Его границы не совпадают с границами договора об Антарктике. То есть получается опять некая правовая коллизия, распространяется он на Южный океан или не распространяется. И, наконец, третий – территориальные претензии эти страны сохранили", - пояснил Фененко.
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"Сейчас, на мой взгляд, Россия оказалась в непростой ситуации. У нас есть некий диссонанс между нашими двумя подходами: мы выступаем активно за раздел Арктики, но при этом держимся за международный статус Антарктики. А, между тем, и Аргентина, и Чили, и Франция не раз предлагали нам разделить Антарктиду... Можно было бы, мне кажется, увязать поддержку наших позиций в Африке со стороны стран Латинской Америки и Франции, а может быть, кстати, и Новой Зеландии - в обмен на нашу поддержку их позиции по Антарктиде", - предположил эксперт.
По его словам, сейчас это противоречие сказывается все сильнее. "С одной стороны Россия хочет секторального деления Арктики, но почему тогда мы сохраняем международный статус Антарктиды? Интересное событие намечалось в 2008-2009 годы, когда Медведев неоднократно посещал Латинскую Америку. Там были консультации о возможности отдела Антарктики", - уточнил собеседник.
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Он напомнил, что в 2004 году МИД РФ выпустил "очень интересную справочную ноту". "Там говорилось, что Россия за соблюдение договора об Антарктике, но если он потерпит крах, то у нас есть право выдвинуть территориальные претензии на земли, открытые экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева. То есть на землю Александра I (крупнейший остров Антарктики – ред.) и остров Петра I (остров в антарктической части Тихого океана, в 400 километрах от побережья Антарктиды – ред.). Вот это, по-моему, и есть основа будущей нашей позиции", - заключил Фененко.
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Алексей ФененкоМИД РФАргентинаНорвегияООНАнтарктидаВ мире
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