Эксперт рассказал о противоречиях вокруг Договора об Антарктике

"Сейчас, на мой взгляд, Россия оказалась в непростой ситуации. У нас есть некий диссонанс между нашими двумя подходами: мы выступаем активно за раздел Арктики, но при этом держимся за международный статус Антарктики. А, между тем, и Аргентина, и Чили, и Франция не раз предлагали нам разделить Антарктиду... Можно было бы, мне кажется, увязать поддержку наших позиций в Африке со стороны стран Латинской Америки и Франции, а может быть, кстати, и Новой Зеландии - в обмен на нашу поддержку их позиции по Антарктиде", - предположил эксперт.