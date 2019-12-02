В Екатеринбурге СК устанавливает причастных к убийству ребенка

Казанцев неадекватно отвечал на вопросы судьи. Так, в ответ на вопрос о месте жительства он заявил: "У меня нет дома на земле. Я странник". На вопрос о доверии суду отец убитого ребенка ответил: "Я верю только Иисусу Христу". Когда судья попыталась выяснить, какого его образование, обвиняемый сказал: "Я учился у Иисуса Христа". В то же время мужчина признался, что ранее был судим. Некоторые вопросы Казанцев оставил вообще без ответа.