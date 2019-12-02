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РИА Новости

В Екатеринбурге СК устанавливает причастных к убийству ребенка

13:10 02.12.2019 (обновлено: 13:11 02.12.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Следствие устанавливает других людей, причастных к убийству ребенка в Екатеринбурге, сообщила в понедельник гособвинитель в ходе заседания суда по мере пресечения отцу убитого ребенка Ивану Казанцеву.
Ранее газета "Комсомольская правда" написала, что утром в четверг в Чкаловском районе Екатеринбурга было найдено тело девятилетнего мальчика. По данным СМИ, убийство ребенка совершили его родители, которые хотели изгнать из него бесов. По информации СМИ, мать мальчика, гражданка Белоруссии, из Екатеринбурга сбежала на родину, а отец был задержан в Башкирии. Также, по данным СМИ, по делу была задержана глава секты "Ученики Христа" Земфира Гайнуллина.
"В настоящее время устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления", - сказала гособвинитель.
Казанцев неадекватно отвечал на вопросы судьи. Так, в ответ на вопрос о месте жительства он заявил: "У меня нет дома на земле. Я странник". На вопрос о доверии суду отец убитого ребенка ответил: "Я верю только Иисусу Христу". Когда судья попыталась выяснить, какого его образование, обвиняемый сказал: "Я учился у Иисуса Христа". В то же время мужчина признался, что ранее был судим. Некоторые вопросы Казанцев оставил вообще без ответа.
Региональный СУСК отказался от комментариев по делу. Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых в беседе с РИА Новости не подтвердил и не опроверг изложенные в СМИ сведения.
Зал судебных заседаний
08:31
Отцу убитого в Екатеринбурге ребенка изберут меру пресечения
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Валерий ГорелыхСледственный комитет РФЧкаловский районБелоруссияЕкатеринбургПроисшествия
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