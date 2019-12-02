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РИА Новости

Эксперт прокомментировал слова Зеленского о Всеукраинском референдуме

13:10 02.12.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о 90% населения, в том числе жителей Крыма и Севастополя, поддержавших в 1991 году Акт о провозглашении независимости Украины, являются сильным преувеличением, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.
Президент Украины 1 декабря написал в Facebook, что 28 лет назад во время Всеукраинского референдума по поддержке Акта провозглашения независимости 90% украинцев из разных регионов страны, в том числе и Крыма, высказались положительно за независимость Украины.
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"Не знаю, какая оценка была у Зеленского в школе по математике, но по географии, похоже, что не высокая. Первого декабря 1991 года немногим более 60% избирателей, проживавших на полуострове, приняли участие в референдуме. При среднем показателе по Украине более 84% это была самая низкая явка", - сказала Киселева.
Собеседница агентства также отметила различные результаты голосования, которые указывают, что жители Крыма и Севастополя поддержали независимость республики весьма умеренно.
"На фоне общей поддержки украинской независимости, уровень которой колебался в областях УССР от 83% до 98%, в Севастополе "нэзалэжнисть" подержали 57%, а в среднем по Крымской автономии – 54% (в том числе в Симферополе всего лишь около 33%). Так что слова (Зеленского) о 90% населения, в том числе жителей Крыма, которые якобы поддержали Акт провозглашения украинской независимости, – сильное преувеличение", - сказала эксперт.
Киселева также напомнила о всекрымском референдуме, который состоялся в том же году ранее – 20 января. На него был вынесен вопрос о воссоздании Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта СССР и участника Союзного договора. В нем приняли участие 81,37% крымских избирателей и положительно ответили 93,26%, сказала Киселева.
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