Эксперт прокомментировал слова Зеленского о Всеукраинском референдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Слова президента Украины Слова президента Украины Владимира Зеленского о 90% населения, в том числе жителей Крыма и Севастополя, поддержавших в 1991 году Акт о провозглашении независимости Украины, являются сильным преувеличением, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева

Президент Украины 1 декабря написал в Facebook, что 28 лет назад во время Всеукраинского референдума по поддержке Акта провозглашения независимости 90% украинцев из разных регионов страны, в том числе и Крыма, высказались положительно за независимость Украины.

"Не знаю, какая оценка была у Зеленского в школе по математике, но по географии, похоже, что не высокая. Первого декабря 1991 года немногим более 60% избирателей, проживавших на полуострове, приняли участие в референдуме. При среднем показателе по Украине более 84% это была самая низкая явка", - сказала Киселева.

Собеседница агентства также отметила различные результаты голосования, которые указывают, что жители Крыма и Севастополя поддержали независимость республики весьма умеренно.

"На фоне общей поддержки украинской независимости, уровень которой колебался в областях УССР от 83% до 98%, в Севастополе "нэзалэжнисть" подержали 57%, а в среднем по Крымской автономии – 54% (в том числе в Симферополе всего лишь около 33%). Так что слова (Зеленского) о 90% населения, в том числе жителей Крыма, которые якобы поддержали Акт провозглашения украинской независимости, – сильное преувеличение", - сказала эксперт.