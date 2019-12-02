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РИА Новости

В Москве проверяют ГУМ, ЦУМ и восемь судов из-за угроз о "минировании"

13:07 02.12.2019
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© Фото : предоставлено Государственным музеем архитектуры им. А.В.ЩусеваГУМ
ГУМ
© Фото : предоставлено Государственным музеем архитектуры им. А.В.Щусева
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Торговые комплексы ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов проверяют в Москве после анонимных угроз о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о новой волне "минирований" московских судов: электронные письма с угрозами поступили в адрес Лефортовского, Басманного и Останкинского судов.
"Идут проверки в ЦУМе, ГУМе и восьми районных судах, в том числе в Останкинском", - сказал собеседник агентства.
Подобные письма ряд московских районных судов, а также городской суд получали два дня кряду в конце прошлой недели. По крайней мере в одном из поступивших электронных писем содержится требование заплатить биткоины.
Все тревоги оказались ложными, но парализовали работу судов и привели к эвакуации нескольких сотен человек.
Сотрудник полиции
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ГУМЦУМ (Москва)МоскваПроисшествия
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