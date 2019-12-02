В Москве проверяют ГУМ, ЦУМ и восемь судов из-за угроз о "минировании"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Торговые комплексы Торговые комплексы ГУМ ЦУМ и восемь районных судов проверяют в Москве после анонимных угроз о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о новой волне "минирований" московских судов: электронные письма с угрозами поступили в адрес Лефортовского, Басманного и Останкинского судов.

"Идут проверки в ЦУМе, ГУМе и восьми районных судах, в том числе в Останкинском", - сказал собеседник агентства.

Подобные письма ряд московских районных судов, а также городской суд получали два дня кряду в конце прошлой недели. По крайней мере в одном из поступивших электронных писем содержится требование заплатить биткоины.