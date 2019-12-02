В Москве проверяют ГУМ, ЦУМ и восемь судов из-за угроз о "минировании"

Ранее сообщалось о новой волне "минирований" московских судов: электронные письма с угрозами поступили в адрес Лефортовского, Басманного и Останкинского судов.
"Идут проверки в ЦУМе, ГУМе и восьми районных судах, в том числе в Останкинском", - сказал собеседник агентства.
Подобные письма ряд московских районных судов, а также городской суд получали два дня кряду в конце прошлой недели. По крайней мере в одном из поступивших электронных писем содержится требование заплатить биткоины.
Все тревоги оказались ложными, но парализовали работу судов и привели к эвакуации нескольких сотен человек.
30 ноября, 18:40В Петербурге из-за угрозы "минирования" эвакуировали три школы