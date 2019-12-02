На Ставрополье заключенные избили сотрудника исправительной колонии

ПЯТИГОРСК, 2 дек - РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении двоих заключенных, которые избили сотрудника исправительной колонии, пытавшегося забрать у них телефоны, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин по статье УК РФ "Применение насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 24 ноября заключенные, осужденные за вымогательство, кражу и наркотики, избили сотрудника исправительного учреждения руками и ногами по лицу и телу, когда тот попытался изъять у них мобильные телефоны, запрещенные к использованию в колонии.
"В настоящее время по уголовному делу следователь СКР проводит следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза, произведен осмотр места происшествия", - отмечают в следственном комитете.
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