На Ставрополье заключенные избили сотрудника исправительной колонии

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин по статье УК РФ "Применение насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 ноября заключенные, осужденные за вымогательство, кражу и наркотики, избили сотрудника исправительного учреждения руками и ногами по лицу и телу, когда тот попытался изъять у них мобильные телефоны, запрещенные к использованию в колонии.