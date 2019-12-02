СК проверит данные об избиении шестиклассника в школе под Смоленском

ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Следователи в Смоленской области проверяют информацию СМИ о том, что 12-летний мальчик получил серьезную травму позвоночника после того, как его в раздевалке школьного спортзала избил старший подросток, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Информацию о происшествии опубликовало в понедельник издание "Главная тема. Смоленск". Со ссылкой на соцсети издание сообщает, что в школе села Новодугино на перемене в раздевалке спортзала "один из учащихся сломал другому позвоночник". По словам матери пострадавшего шестиклассника, 14-летний школьник ударил в лицо ее сына и трижды перебросил его через себя на пол.
"Начата доследственная проверка по появившемуся в средствах массовой информации сообщению о том, что 12-летнему ребенку в Новодугинской школе Смоленской области подросток причинил телесные повреждения", - говорится в сообщении следствия.
Следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в СМИ.
"В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям подростка, причинившего телесные повреждения ребенку, а также действиям должностных лиц школы, ответственных за организацию учебного процесса", - добавляет следствие.