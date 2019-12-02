Министр сельского хозяйства Хакасии пострадал в ДТП под Кемерово

КРАСНОЯРСК, 2 дек - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Министр сельского хозяйства Хакасии Сергей Труфанов попал в ДТП с подчиненными на служебной машине в Кемеровской области , сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минсельхоза.

"Министр Сергей Труфанов пострадал в ДТП. Вместе с ним пострадал также начальник одного из отделов министерства. Происшествие произошло в нескольких километрах от Кемерово. Жизни ничего не угрожает. У пострадавших ушибы, в том числе позвоночника", - сказал собеседник агентства.

В министерстве рассказали, что чиновник находился в командировке. Водитель и еще один пассажир не пострадали – они уже прибыли в Хакасию. Министра и сотрудника министерства должны доставить в Хакасию на вертолете.

По предварительной информации, водитель уходил от лобового столкновения и съехал в кювет.