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РИА Новости

Министр сельского хозяйства Хакасии пострадал в ДТП под Кемерово

12:53 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 2 дек - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Хакасии Сергей Труфанов попал в ДТП с подчиненными на служебной машине в Кемеровской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минсельхоза.
"Министр Сергей Труфанов пострадал в ДТП. Вместе с ним пострадал также начальник одного из отделов министерства. Происшествие произошло в нескольких километрах от Кемерово. Жизни ничего не угрожает. У пострадавших ушибы, в том числе позвоночника", - сказал собеседник агентства.
В министерстве рассказали, что чиновник находился в командировке. Водитель и еще один пассажир не пострадали – они уже прибыли в Хакасию. Министра и сотрудника министерства должны доставить в Хакасию на вертолете.
По предварительной информации, водитель уходил от лобового столкновения и съехал в кювет.
"Пассажир и водитель по левой стороне не пострадали, а сидевшие с правой стороны, вероятно, были подброшены на неровности, что и привело к травмам", - уточнили в пресс-службе.
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ХакасияКемеровская областьПроисшествия
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