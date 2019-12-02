Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в Конституции статус единственного государственного языка за русским, сообщила пресс-служба Народного совета ДНР.
Сейчас в республике два официальных языка: русский и украинский. Однако, как отметили в парламенте, "применение украинского как государственного до сих пор не нашло практической реализации".
"Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения. Предлагаемые изменения <...> предполагают, что обязательным останется изучение государственного языка, а украинский и другие языки будут преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации", — уточняется в заявлении.
Народный совет также рассмотрит предложение внести соответствующие изменения в закон ДНР "Об образовании".