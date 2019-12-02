Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

"Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения. Предлагаемые изменения <...> предполагают, что обязательным останется изучение государственного языка, а украинский и другие языки будут преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации", — уточняется в заявлении.