Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T14:34+0300
https://ria.ru/20191202/1561843570.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155539/07/1555390777_0:298:3112:2048_1036x0_80_0_0_4d95b8ececd1fbc2836768818ed14071.jpg
РИА Новости

Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

12:50 02.12.2019 (обновлено: 14:34 02.12.2019)
16280
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в Конституции статус единственного государственного языка за русским, сообщила пресс-служба Народного совета ДНР.
Сейчас в республике два официальных языка: русский и украинский. Однако, как отметили в парламенте, "применение украинского как государственного до сих пор не нашло практической реализации".

"Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения. Предлагаемые изменения <...> предполагают, что обязательным останется изучение государственного языка, а украинский и другие языки будут преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации", — уточняется в заявлении.

Народный совет также рассмотрит предложение внести соответствующие изменения в закон ДНР "Об образовании".
На месте нападения на уличного музыканта во Львове
5 ноября, 13:52
Во Львове уличному музыканту разбили гитару за песню на русском языке
314436519
Обсудить 9
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
Популярные комментарии
Перегиб конечно, но.. назло врагу уши будем отмораживать.
2 декабря, 14:30
ooleg
7100235
Правильно! Наша Новороссия же с Малороссией на российской земле находятся, а не на польской 🙂
2 декабря, 14:02
Владимир Чесноков
4010001
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Мурманской области проверят данные о нападении стаи собак на ребенка
Логотип ОАО РЖД
РЖД допускают продажу b2c-бизнеса "Транстелекома"
Дом Правительства РФ
Правительство одобрило проект о биологической безопасности страны
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ может ограничить долговую нагрузку закредитованных крупных компаний
Дамаск
Госдеп раскритиковал работу делегации Дамаска на переговорах в Женеве
Последствия схода лавины
В Италии при сходе лавины погибли два человека
Церковь на острове Санторини
Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор
Объект газотранспортной системы Украины
В Киеве назвали объем газа, который может перекрыть долг "Газпрома"
Общий вид Лондонского моста. 29 ноября 2019
Лондонский мост временно закроют в связи с расследованием инцидента
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудил с китайскими партнерами ситуацию в Афганистане
Московский международный деловой центр Москва-Сити в Москве
Москва в течение года провела 340 экскурсий на промпредприятия
Новогоднее украшение
Роспотребнадзор открыл горячую линию по безопасности детских товаров
Квартира
ВСК займется развитием "коммуналки" в военных городках
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп не планирует отдельной встречи с Эрдоганом на саммите НАТО
Владимир Путин
Путин отметил значение военных технологий для гражданской продукции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:54Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО
18:50В Госдуме назвали запуск "Силы Сибири" исторически значимым событием
18:46В китайском Шэньяне загорелась жилая высотка
18:45В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
18:43Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины
18:41В Госдуму внесут проекты об обязательных требованиях и госконтроле
18:39Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката
18:35Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
18:34Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
18:34В Москве родились четверняшки
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке отечественного софта на гаджеты
Лента новостейМолния