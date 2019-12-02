Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T12:44+0300
https://ria.ru/20191202/1561843121.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1036x0_80_0_0_ea935552b9b8982363d31f834d175af8.jpg
РИА Новости

В Москве началась новая волна "минирований" судов

12:44 02.12.2019
174
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Москве в понедельник началась новая волна "минирований" судов: уже три учреждения получили письма с угрозами.
Электронные письма поступили в Лефортовский, Басманный и Останкинский суды, сообщили РИА Новости пресс-секретари.
Как добавила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова, проверка здания уже завершена, "угроза оказалась ложной". Сейчас суд вернулся к работе.
Подобные письма ряд московских районных судов, а также городской суд получали два дня кряду в конце прошлой недели. По крайней мере в одном из поступивших электронных писем содержится требование заплатить биткоины.
Все тревоги оказались ложными, но парализовали работу судов и привели к эвакуации нескольких сотен людей.
Журналист Медузы Иван Голунов
29 ноября, 15:07
Заседание по делу Голунова прервалось из-за "минирования" Мосгорсуда
101020
Обсудить 1
Басманный суд г. МосквыМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Пожарный
В Петербурге локализовали пожар в центре города
Пресс-конференция о работе международных летних и зимних школ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян о манифестациях в Испании и на Мальте
Девушка под зонтом на одной из улиц Ялты во время ливня
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Рафаэль Гросси на заседании совета МАГАТЭ в Вене
Главой МАГАТЭ впервые стал латиноамериканец
Заседание Верховной рады Украины
В Раде предложили встретиться с Зеленским перед "нормандской встречей"
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал введение новых званий на Украине
ДТП с туристическим автобусом в Тунисе
Число жертв ДТП с автобусом в Тунисе возросло до 24
Оплодотворение яйцеклеток в лаборатории
В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
Автомобиль Следственного комитета России
СК возбудил дело после крушения вертолета под Новороссийском
Банкомат
Нацбанк Таджикистана прокомментировал ситуацию с переводами из России
ДТП в Пряжинском районе, Карелия
В Карелии в ДТП с лесовозом погибли три человека
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
На смену "плетке". Сможет ли СВЧ повторить успех винтовки Драгунова
Поисковая экспедиция
Украинский поисковик рассказал о планах "Союза "Народная память"
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Экс-конгрессмен Джо Сестак выходит из борьбы за пост президента США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:54Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО
18:50В Госдуме назвали запуск "Силы Сибири" исторически значимым событием
18:46В китайском Шэньяне загорелась жилая высотка
18:45В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
18:43Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины
18:41В Госдуму внесут проекты об обязательных требованиях и госконтроле
18:39Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката
18:35Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
18:34Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
18:34В Москве родились четверняшки
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке отечественного софта на гаджеты
Лента новостейМолния