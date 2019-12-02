В Москве началась новая волна "минирований" судов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Москве в понедельник началась новая волна "минирований" судов: уже три учреждения получили письма с угрозами.

Электронные письма поступили в Лефортовский, Басманный и Останкинский суды, сообщили РИА Новости пресс-секретари.

Как добавила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова, проверка здания уже завершена, "угроза оказалась ложной". Сейчас суд вернулся к работе.

Подобные письма ряд московских районных судов, а также городской суд получали два дня кряду в конце прошлой недели. По крайней мере в одном из поступивших электронных писем содержится требование заплатить биткоины.