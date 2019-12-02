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РИА Новости

Зеленский заявил, что не торговался с Трампом по поводу военной помощи

12:43 02.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вопрос предоставления помощи Киеву и обсуждение расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена не были связаны.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Расследование началось с жалобы анонимного сотрудника ЦРУ, слушавшего разговор Трампа с Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский
12:03
США могут помочь переговорному процессу по Украине, считает Зеленский
"Я не разговаривал с президентом США с позиции: я дам тебе, а ты – мне", - заявил Зеленский изданию Spiegel.
"Что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы выглядели как попрошайки. Но необходимо понимать, что мы находимся в состоянии войны. И если вы являетесь нашим стратегическим партнером, вы не должны блокировать какую-либо помощь… Речь идет не об услуге за услугу, эта история сама по себе", - добавил он.
Зеленский также подчеркнул, что "не хотел бы, чтобы Украина была фигурой на шахматной доске великих держав", а воспринималась США, Россией и Китаем как отдельный субъект.
"Я хочу, чтобы США помогали нам и понимали, что мы являемся субъектом, чтобы они не заключали каких-либо договоренностей за нашей спиной", - отметил политик.
Президент США Дональд Трамп
27 ноября, 02:33
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
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Дональд ТрампЦентральное разведывательное управлениеВладимир ЗеленскийКитайСШАУкраинаВ мире
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