Зеленский заявил, что не торговался с Трампом по поводу военной помощи

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Расследование началось с жалобы анонимного сотрудника ЦРУ, слушавшего разговор Трампа с Зеленским.

"Я не разговаривал с президентом США с позиции: я дам тебе, а ты – мне", - заявил Зеленский изданию Spiegel

"Что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы выглядели как попрошайки. Но необходимо понимать, что мы находимся в состоянии войны. И если вы являетесь нашим стратегическим партнером, вы не должны блокировать какую-либо помощь… Речь идет не об услуге за услугу, эта история сама по себе", - добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что "не хотел бы, чтобы Украина была фигурой на шахматной доске великих держав", а воспринималась США, Россией и Китаем как отдельный субъект.