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РИА Новости

Глава Донецкой области считает возможные выборы в Донбассе нелогичными

12:39 02.12.2019
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CC BY 4.0 / Донецька обласна державна адміністрація / Губернатор Донецкой области Павел Кириленко
Губернатор Донецкой области Павел Кириленко
CC BY 4.0 / Донецька обласна державна адміністрація /
Губернатор Донецкой области Павел Кириленко. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса – "нелогично и нецелесообразно" без восстановления полного контроля над государственной границей Украины, заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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"Пока не будет установлен полный контроль за государственной границей со стороны нашего государства (со стороны Киева – ред.), пока на другой стороне линии разграничения находится вооруженные люди… выборы проводить нецелесообразно и нелогично", - рассказал Кириленко в интервью изданию "Главком", опубликованном в понедельник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Павел КириленкоДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьУкраинаВ мире
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