В России впервые деревенский аэропорт превратят в музей

МУРМАНСК, 2 дек – РИА Новости. Действующий аэропорт в деревне Лопшеньга Архангельской области станет первым деревянным сельским аэропортом-музеем в России, сообщила пресс-служба нацпарка "Кенозерский".

Сейчас аэропорт в этой поморской деревне, примыкающей к границам национального парка "Онежское Поморье", — важнейший инфраструктурный объект: самолеты АН-2 до сих пор остаются на Онежском полуострове самым востребованным видом транспорта.

В нацпарке надеются, что после основательного ремонта аэровокзал будет центром притяжения и для местных жителей, и для туристов. "Здесь появится музейно-этнографический комплекс "Воздушные причалы Белого моря", где посетители смогут почувствовать атмосферу сельского аэровокзала 1960-1970-х годов. Для оформления экспозиции будут использованы подлинные предметы того времени", — добавили в "Онежском Поморье".

Работа по восстановлению здания и оформлению экспозиции идет в рамках проекта "Воздушные причалы Белого моря" — победителя конкурса "Музей 4.0" благотворительной программы "Музей без границ" фонда Владимира Потанина. Отмечается, что одна из экспозиционных зон будет посвящена первому рейсу санитарной авиации из Архангельска в Лопшеньгу. Он был вызван затянувшимися родами одной из жительниц деревни в августе 1937 года.