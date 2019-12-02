На Украине создали петицию, призывающую запретить продукцию Apple

КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Президента Украины Президента Украины Владимира Зеленского призвали запретить продукцию компании Apple на Украине после того, как компания стала обозначать Крым как территорию РФ в своем приложении "Погода".

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как территория РФ. До этого в приложении не указывалась государственная принадлежность крымских городов. После этого украинское посольство в США призвало руководство Apple исправить обозначение Крыма как части российской территории в приложениях.

"Требую немедленно запретить их деятельность на Украине, запретить их продукцию, ее ввоз", - говорится в тексте петиции.

Также в петиции содержится призыв создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением средств.

Петиция была создана 29 ноября, на данный момент ее подписали 551 человек. Чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч подписей за 90 дней.