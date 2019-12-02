На Украине создали петицию, призывающую запретить продукцию Apple

КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского призвали запретить продукцию компании Apple на Украине после того, как компания стала обозначать Крым как территорию РФ в своем приложении "Погода".
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как территория РФ. До этого в приложении не указывалась государственная принадлежность крымских городов. После этого украинское посольство в США призвало руководство Apple исправить обозначение Крыма как части российской территории в приложениях.
"Требую немедленно запретить их деятельность на Украине, запретить их продукцию, ее ввоз", - говорится в тексте петиции.
Также в петиции содержится призыв создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением средств.
Петиция была создана 29 ноября, на данный момент ее подписали 551 человек. Чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч подписей за 90 дней.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".