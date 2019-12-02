Патрушев напомнил Си Цзиньпину о приглашение на 75-летие Победы

ПЕКИН, 2 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает на участие председателя КНР Си Цзиньпина в предстоящих в мае 2020 года торжествах по случаю 75-летия Победы, которое покажет прочность взаимодействия Москвы и Пекина, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Рассчитываем на ваше участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, что станет еще одним свидетельством прочной российско-китайской сцепки на международной арене", - сказал Патрушев на встрече с Си Цзиньпином в понедельник в Пекине.