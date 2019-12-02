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РИА Новости

Патрушев напомнил Си Цзиньпину о приглашение на 75-летие Победы

12:28 02.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 2 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает на участие председателя КНР Си Цзиньпина в предстоящих в мае 2020 года торжествах по случаю 75-летия Победы, которое покажет прочность взаимодействия Москвы и Пекина, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Рассчитываем на ваше участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, что станет еще одним свидетельством прочной российско-китайской сцепки на международной арене", - сказал Патрушев на встрече с Си Цзиньпином в понедельник в Пекине.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
8 июля, 04:18
В Китае пока не подтвердили визит Си Цзиньпина на 75-летие Победы
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Великая Отечественная война (1941-1945)Си ЦзиньпинКитайНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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