Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T12:23+0300
https://ria.ru/20191202/1561841419.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151528/23/1515282364_0:214:3068:1940_1036x0_80_0_0_68a21ed7d304c33a46638dbd8e4b4d2a.jpg
РИА Новости

В МИД Германии выступили за "окно диалога" с Россией

12:23 02.12.2019
410
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРейхстаг
Рейхстаг
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Рейхстаг. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 дек – РИА новости. НАТО по-прежнему готова протянуть руку России, Берлин в рамках текущих решений альянса выступает за "окно диалога" с Москвой, заявил РИА Новости госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен.
"Рука НАТО в сторону России остается протянутой. В рамках текущих решений НАТО Германия выступает за то, чтобы сохранять окно диалога с Россией открытым и сделать переговоры предметными. Но Россия также должна внести свой вклад в это", - заявил госминистр.
Русский дом в Берлине
30 ноября, 13:22
В МИД Германии заявили о намерении углублять сотрудничество с Россией
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на планируемой 3-4 декабря в Лондоне встрече лидеров стран НАТО, как ожидается, будет подниматься вопрос координации политики в отношении РФ и ситуации после распада договора по РСМД.
Тема отношений НАТО и России обязательно будет обсуждаться на встрече лидеров альянса в Лондоне, заявил журналистам на прошлой неделе высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, Россия будет предметом "интереса и обеспокоенности" на саммите, в частности, "угроза территориальному суверенитету и гибридная угроза, исходящие от России, являются поводом для очень глубокого беспокойства для многих членов и, определенно, для нас".
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов. Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил в понедельник посол РФ в Великобритании Андрей Келин. В преддверии саммита НАТО глава российского диппредставительства подчеркнул, что слова об угрозе, исходящей от России, являются своего рода "фейком", поскольку РФ даже не наращивает свои военные силы у границ западных стран. Однако Москва внимательно следит за действиями Североатлантического альянса и реагирует на них.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
02:50
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения
7122121
Обсудить 1
Нильс АнненМИД ГерманииНАТОГерманияРоссияВ мире
Рекомендуем
Ледяной шельф Бранта в Антарктиде
В ООН напомнили о важности мирного сотрудничества в Антарктиде
Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано во время выхода в открытый космос
Астронавты МКС возобновили ремонт магнитного альфа-спектрометра
Кадр из фильма Не время умирать
В Сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Андрей Клишас
Клишас сравнил российский и американский законы об иноагентах
Сотрудник ДПС
На место ДТП в Забайкалье выехали сотрудники Ространснадзора
Андрей Келин
Россия видит и плюсы, и минусы от выхода Британии из ЕС, заявил Келин
Молоток судьи
На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку
Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал, где в России резко потеплеет на грядущей неделе
Сотрудники ЗАО Бурлюк вспахивают землю на территории виноградника в селе Каштаны Бахчисарайского района в Крыму
В Думе изучат внесенные регионами поправки к проекту о виноградарстве
Первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области, полковник юстиции Бусылко Михаил Вячеславович
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения полковнику СК
Логотип в отделении Почты России
Почта России готова потратить 443 миллиона рублей на рекламу в Сети
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит во время учений
Дивизион С-300 заступил на боевое дежурство в Таджикистане
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Иларион рассказал о методах РПЦ в борьбе с алкоголизмом
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные в Керченском проливе
Украинский эксперт признал превосходство российских военных катеров
Бриг Россия под алыми парусами на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
"Алые паруса" признали лучшим праздником в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:55В Ингушетии мужчина ранил трех дорожных рабочих из травматики
18:54Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО
18:50В Госдуме назвали запуск "Силы Сибири" исторически значимым событием
18:46В китайском Шэньяне загорелась жилая высотка
18:45В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
18:43Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины
18:41В Госдуму внесут проекты об обязательных требованиях и госконтроле
18:39Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката
18:35Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
18:34Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
18:34В Москве родились четверняшки
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
Лента новостейМолния