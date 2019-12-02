В МИД Германии выступили за "окно диалога" с Россией

БЕРЛИН, 2 дек – РИА новости. по-прежнему готова протянуть руку России, Берлин в рамках текущих решений альянса выступает за "окно диалога" с Москвой, заявил РИА Новости госминистр в МИД ФРГ НАТО по-прежнему готова протянуть руку России, Берлин в рамках текущих решений альянса выступает за "окно диалога" с Москвой, заявил РИА Новости госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен

"Рука НАТО в сторону России остается протянутой. В рамках текущих решений НАТО Германия выступает за то, чтобы сохранять окно диалога с Россией открытым и сделать переговоры предметными. Но Россия также должна внести свой вклад в это", - заявил госминистр.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на планируемой 3-4 декабря в Лондоне встрече лидеров стран НАТО, как ожидается, будет подниматься вопрос координации политики в отношении РФ и ситуации после распада договора по РСМД.

Тема отношений НАТО и России обязательно будет обсуждаться на встрече лидеров альянса в Лондоне, заявил журналистам на прошлой неделе высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, Россия будет предметом "интереса и обеспокоенности" на саммите, в частности, "угроза территориальному суверенитету и гибридная угроза, исходящие от России, являются поводом для очень глубокого беспокойства для многих членов и, определенно, для нас".