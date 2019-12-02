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РИА Новости

Путин продлил "заморозку" роста довольствия для расчета военных пенсий

12:18 02.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, было предусмотрено, что военные пенсии подлежат пересмотру одновременно с увеличением денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников ежегодно с 1 января 2013 года на 2%. Таким образом, размер денежного пособия, учитываемого при исчислении пенсии, с 54% в 2012 году должен постепенно достигнуть 100%. В 2015 году действие этой нормы было приостановлено.
Таким образом, законом продлевается приостановление действия части 2 статьи 43 закона о пенсионном обеспечении до 1 января 2021 года, сохранив размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, - 73,68%.
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
А он точно президент ? Или только для олигархов и либералов, раз правительство и дума вертят им как хотят.
2 декабря, 12:27
Сергей Петрович Фруцкий
4210018
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