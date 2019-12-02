Путин продлил "заморозку" роста довольствия для расчета военных пенсий

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, было предусмотрено, что военные пенсии подлежат пересмотру одновременно с увеличением денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников ежегодно с 1 января 2013 года на 2%. Таким образом, размер денежного пособия, учитываемого при исчислении пенсии, с 54% в 2012 году должен постепенно достигнуть 100%. В 2015 году действие этой нормы было приостановлено.
Таким образом, законом продлевается приостановление действия части 2 статьи 43 закона о пенсионном обеспечении до 1 января 2021 года, сохранив размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, - 73,68%.