Почти 60 тысяч иностранцев приехали в Калининград по электронным визам

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Число иностранных туристов в Калининградскую область по электронным визам превысило ожидания — регион с 1 июля 2019 года по этим документам посетили уже почти 60 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"В Калининградской области существенно превышен объем туристов по сравнению с тем, что мы планировали: подано уже почти 80 тысяч заявок, за первые четыре месяца действия электронных виз почти 60 тысяч человек по ним пересекли границу. Основные гости приезжают из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии", — рассказал он.

По его словам, большинство иностранцев приезжают через автомобильные пункты пропуска, тогда как в Санкт-Петербург туристы в основном прибывают самолетом.