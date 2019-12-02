Почти 60 тысяч иностранцев приехали в Калининград по электронным визам

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Число иностранных туристов в Калининградскую область по электронным визам превысило ожидания — регион с 1 июля 2019 года по этим документам посетили уже почти 60 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"В Калининградской области существенно превышен объем туристов по сравнению с тем, что мы планировали: подано уже почти 80 тысяч заявок, за первые четыре месяца действия электронных виз почти 60 тысяч человек по ним пересекли границу. Основные гости приезжают из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии", — рассказал он.
По его словам, большинство иностранцев приезжают через автомобильные пункты пропуска, тогда как в Санкт-Петербург туристы в основном прибывают самолетом.
С 1 июля 2019 года граждане 53 иностранных государств могут получить бесплатную однократную электронную визу для посещения Калининградской области. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. С 1 октября оформить подобную визу можно для поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.
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