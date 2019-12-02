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РИА Новости

НГПУ вошел в китайско-российский Союз педагогических вузов

12:41 02.12.2019
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© Студенческий пресс-центр НГПУ "Inside"/Диляра ГубайдуллинаЗдание Набережночелнинского государственного педагогического университета
Здание Набережночелнинского государственного педагогического университета
© Студенческий пресс-центр НГПУ "Inside"/Диляра Губайдуллина
МОСКВА, 2 дек - Проект "Россия-Китай: главное". Состав Китайско-российского Союза высших учебных заведений пополнился новым участником - им стал Набережночелнинский государственный педагогический университет (НГПУ), сообщает пресс-служба НГПУ.
Соответствующее решение было принято на отраслевом форуме по проблемам спортивного образования и воспитания в вузах и школах России и Китая, который прошел в Шанхае (КНР) с 27 по 29 ноября. Делегацию вуза в Шанхае возглавляла ректор НГПУ Альфинур Галиакберова.
В рамках форума состоялось пленарное заседание китайско-российского Союза педагогических вузов. Проректор пекинского педуниверситета Чжоу Цзоуй дал высокую оценку потенциалу НГПУ в деятельности Союза. Ректор Московского государственного педвуза Алексей Лубков отметил, что Набережночелнинский государственный педагогический университет уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для проведения китайско-российских мероприятий. Он подчеркнул, что данный вуз имеет особое значение, поскольку Набережные Челны – это крупнейший индустриальный центр страны с множеством предприятий, таких как автомобильный завод "Камаз". Город нуждается в компетентных педагогических кадрах международного уровня, которые воспитают будущих специалистов российской индустрии.
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