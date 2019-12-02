НГПУ вошел в китайско-российский Союз педагогических вузов

Соответствующее решение было принято на отраслевом форуме по проблемам спортивного образования и воспитания в вузах и школах России и Китая, который прошел в Шанхае (КНР) с 27 по 29 ноября. Делегацию вуза в Шанхае возглавляла ректор НГПУ Альфинур Галиакберова.

В рамках форума состоялось пленарное заседание китайско-российского Союза педагогических вузов. Проректор пекинского педуниверситета Чжоу Цзоуй дал высокую оценку потенциалу НГПУ в деятельности Союза. Ректор Московского государственного педвуза Алексей Лубков отметил, что Набережночелнинский государственный педагогический университет уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для проведения китайско-российских мероприятий. Он подчеркнул, что данный вуз имеет особое значение, поскольку Набережные Челны – это крупнейший индустриальный центр страны с множеством предприятий, таких как автомобильный завод "Камаз". Город нуждается в компетентных педагогических кадрах международного уровня, которые воспитают будущих специалистов российской индустрии.