Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T12:39+0300
https://ria.ru/20191202/1561840316.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155640/14/1556401433_0:11:1604:913_1036x0_80_0_0_b2183c1cbb0dca863f6e6fac9efad746.jpg
РИА Новости

В подконтрольной Киеву Донецкой области объяснили, как вернуть Донбасс

12:07 02.12.2019 (обновлено: 12:39 02.12.2019)
2518
CC BY 4.0 / Донецька обласна державна адміністрація / Губернатор Донецкой области Павел Кириленко
Губернатор Донецкой области Павел Кириленко
CC BY 4.0 / Донецька обласна державна адміністрація /
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Председатель подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко объяснил, что для возвращения Донбасса под контроль Киева необходимо, чтобы остальная часть населения страны не воспринимала враждебно жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Виктор Водолацкий
28 ноября, 23:01
В Госдуме оценили слова секретаря СНБО о "реинтеграции" Крыма
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что есть пять сценариев реинтеграции Донбасса. Он выразил надежду, что Киев вернет "границы Донецкой и Луганской областей".
"Здесь просто разговорами, приглашением к диалогу каких-то людей с той территории дело не решишь… Главное, чтобы на них (жителей ДНР и ЛНР – ред.) не смотрели как на жителей "с той территории", а чтобы видели в них жителей нашего украинского Донбасса", - рассказал Кириленко в интервью изданию "Главком", опубликованном в понедельник.
Он отметил, что жители ДНР и ЛНР никогда не примут возвращения контроля Киева над территориями, если это будет против их воли. Поэтому, необходимо дать им более комфортные условия, чем они имеют сейчас. В частности, речь идет о качественных продуктах питания и сферах услуг.
Кириленко также рассказал, что его пока не привлекали к Национальной платформе примирения и единства, которую разрабатывает команда Совета национальной безопасности и обороны Украины. "Эта платформа может быть имплементирована в жизнь только в случае достижения договоренностей в нормандском формате. Если мы в условиях пропишем, что люди, которые воюют заодно с оккупантами, будут амнистированы - это не будет законно. Все нужно взвешивать, учитывая будущие договоренности", - заключил Кириленко.
Президент Украины Владимир Зеленский
28 ноября, 20:01
На Украине назвали темы для обсуждения Зеленским с лидерами в Париже
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
0334239
Обсудить 2
Павел КириленкоАлексей ДаниловСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРКиевУкраина
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
США могут помочь переговорному процессу по Украине, считает Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал возможные последствия провала "нормандского саммита"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Газораспределительная станция в Львовской области
В Киеве назвали условие отказа от исков к "Газпрому"
Губернатор Донецкой области Павел Кириленко
Глава Донецкой области считает возможные выборы в Донбассе нелогичными
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на слова Киева о готовности принять "пару областей"
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
На Украине рассказали, от чего будут зависеть поставки газа из России
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт прокомментировал слова Зеленского о Всеукраинском референдуме
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Андрей Суздальцев
Эксперт прокомментировал предложение ДНР о статусе русского языка
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В Амстердаме пройдут слушания по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:55В Ингушетии мужчина ранил трех дорожных рабочих из травматики
18:54Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО
18:50В Госдуме назвали запуск "Силы Сибири" исторически значимым событием
18:46В китайском Шэньяне загорелась жилая высотка
18:45В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
18:43Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины
18:41В Госдуму внесут проекты об обязательных требованиях и госконтроле
18:39Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката
18:35Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
18:34Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
18:34В Москве родились четверняшки
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
Лента новостейМолния