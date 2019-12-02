В подконтрольной Киеву Донецкой области объяснили, как вернуть Донбасс

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Председатель подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко объяснил, что для возвращения Донбасса под контроль Киева необходимо, чтобы остальная часть населения страны не воспринимала враждебно жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что есть пять сценариев реинтеграции Донбасса. Он выразил надежду, что Киев вернет "границы Донецкой и Луганской областей".

"Здесь просто разговорами, приглашением к диалогу каких-то людей с той территории дело не решишь… Главное, чтобы на них (жителей ДНР и ЛНР – ред.) не смотрели как на жителей "с той территории", а чтобы видели в них жителей нашего украинского Донбасса", - рассказал Кириленко в интервью изданию "Главком", опубликованном в понедельник.

Он отметил, что жители ДНР и ЛНР никогда не примут возвращения контроля Киева над территориями, если это будет против их воли. Поэтому, необходимо дать им более комфортные условия, чем они имеют сейчас. В частности, речь идет о качественных продуктах питания и сферах услуг.

Кириленко также рассказал, что его пока не привлекали к Национальной платформе примирения и единства, которую разрабатывает команда Совета национальной безопасности и обороны Украины. "Эта платформа может быть имплементирована в жизнь только в случае достижения договоренностей в нормандском формате. Если мы в условиях пропишем, что люди, которые воюют заодно с оккупантами, будут амнистированы - это не будет законно. Все нужно взвешивать, учитывая будущие договоренности", - заключил Кириленко.