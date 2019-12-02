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РИА Новости

ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные конструкторам оружия

12:06 02.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Банк России 2 декабря выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей серии "Оружие Великой Победы" (конструкторы оружия), сообщается на сайте регулятора.
Так, выпускаются монеты, посвященные конструкторам оружия Василию Грабину, Жозефу Котину, Михаилу Кошкину, Борису Малинину, Владимиру Петлякову, Федору Петрову, Николаю Поликарпову, Сергею Симонову и Георгию Шпагину.
Тираж монет — 1 миллион штук каждая.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, напоминает ЦБ.
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