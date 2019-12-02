В Челябинской области пенсионерку осудили за сбыт героина

ЧЕЛЯБИНСК, 2 дек - РИА Новости. Челябинский облсуд в понедельник огласил приговор 70-летней женщине по обвинению в сбыте более 1,1 килограмма героина, ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, пенсионерка 18 августа 2018 года, договорившись с тремя соучастниками, в Коркино сбыла наркотическое средство, содержащее героин, массой более 1,1 килограмма покупателю – покупателем стал оперативный сотрудник УФСБ России по Челябинской области, действующий в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

"Сегодня Челябинский областной суд на основании единогласного обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей постановил приговор в отношении 70-летней цыганки. Судом виновной назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Она признана виновной в "незаконном сбыте наркотического средства в особо крупном размере", уточняется в сообщении.

Судом при назначении наказания учтен пожилой возраст осужденной, состояние ее здоровья и нахождение под ее опекой несовершеннолетнего внука, а также признание вины и помощь в изобличении других соучастников, поясняется в сообщении.

Прокуратура напомнила, что приговор Челябинского областного суда от 19 июня 2019 года в отношении трёх соучастников вступил в законную силу. В отношении пенсионерки уголовное дело было выделено в отдельное производство, так как она скрылась от суда после вынесения вердикта, но в октябре 2019 года была задержана в городе Нижний Новгород и доставлена в Челябинский областной суд, добавляется в сообщении.