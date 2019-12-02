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РИА Новости

Зеленский назвал возможные последствия провала "нормандского саммита"

11:55 02.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием Spiegel исключил начало войны в Донбассе в случае провала переговоров в результате "нормандского" саммита в Париже и рассказал о своем "плане б".
Саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии - состоится в Париже 9 декабря.
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Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
"В любом случае я не начну войну в Донбассе... Однако я знаю, что есть много горячих голов, особенно среди тех, кто сейчас выходит на улицы и говорит: "Давайте отвоюем Донбасс!" Но какой ценой? Я считаю, что этих людей подталкивают предыдущие власти", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он намерен делать в случае провала переговоров.
Зеленский также положительно ответил на вопрос о том, существует ли у украинских властей запасной вариант на случай отсутствия прогресса на переговорах. "Пока я не хочу говорить о моем "плане б" - потому он и "план б", ведь я верю в "план а". Но он, конечно, есть.. Я и хочу кое-что прояснить: мой "план б" не подразумевает, что все останется так, как сейчас", - рассказал политик.
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Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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Владимир ЗеленскийПарижУкраинаВ мире
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