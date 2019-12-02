Росморречфлот: при столкновении теплохода и танкера никто не пострадал

"Теплоход "Мелита" совершил навал на танкер "В. Ф. Танкер 14" на 2998,5 километра судового хода реки Дон. На "Мелите" - трещина на привальном брусе, на "В. Ф. Танкере" - пробоина выше ватерлинии в кормовой части пять на шесть сантиметров. Водотечности, пострадавших, утечек нет, суда не задерживаются", - сказал собеседник агентства.