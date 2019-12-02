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РИА Новости

Росморречфлот: при столкновении теплохода и танкера никто не пострадал

11:51 02.12.2019 (обновлено: 12:21 02.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пострадавших в результате столкновения теплохода и танкера на реке Дон нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
"Теплоход "Мелита" совершил навал на танкер "В. Ф. Танкер 14" на 2998,5 километра судового хода реки Дон. На "Мелите" - трещина на привальном брусе, на "В. Ф. Танкере" - пробоина выше ватерлинии в кормовой части пять на шесть сантиметров. Водотечности, пострадавших, утечек нет, суда не задерживаются", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Ространснадзора РИА Новости сообщили, что по факту инцидента расследование проводит Южное управление Госморречнадзора.
Ранее сообщалось, что "Мелита" следует из Туркмении на Украину с удобрением, " В. Ф. Танкер 14" - из Туркмении в Румынию с дизтопливом.
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